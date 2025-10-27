Tristeza en Mérida por la muerte de Pedro de la Rosa, extrabajador del centro ocupacional y sacristán de Nueva Ciudad Fue el senderista que falleció este domingo en Losar de la Vera mientras hacía una ruta; tenía 63 años de edad

Dolor en la ciudad por el repentino fallecimiento de Pedro de la Rosa, de 63 años. Fue el senderista que murió el pasado domingo mientras realizaba una ruta por Losar de la Vera. Natural de la localidad vecina de Torremejía, residía en Mérida desde hace años. Fue trabajador del Ayuntamiento emeritense hasta el pasado 2021 y actualmente era también conocido por ejercer de sacristán en la iglesia de la barriada de Nueva Ciudad, en la parroquia de Nuestra Señora de los Milagros. También ayudaba a la cofradía del populoso barrio, la de las Tres Caídas.

Tanto la propia hermandad como la asociación de vecinos de la barriada trasladaron su pésame a la familia a través de redes sociales. La cofradía expuso en su perfil de Facebook: «Pedro te echaremos de menos. Siempre pendiente de que todo esté correcto y siempre a disposición de la Cofradía para lo que necesitáramos».

Mientras, el colectivo vecinal escribía: «Recibimos la triste noticia del fallecimiento de Pedro, sacristán de Ntra. Sra. de los Milagros, quien ayudaba a nuestro párroco siempre en la labores de la Iglesia. A sus familiares y amigos extendemos nuestro más sincero pésame en estos difíciles momentos. Acompañamos con afecto y cercanía a sus familiares y amigos, expresándoles nuestro más sentido pésame en estos momentos de dolor».

Mientras, Fede González Trinidad, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Torremejía y secretario general de Juventudes Socialistas de Extremadura, señaló en sus redes sociales que «se nos va una persona infinitamente buena, un hombre íntegro, de los pies a la cabeza».

Esta tarde, a las cinco, se ha oficiado su entierro en la iglesia parroquial de Nueva Ciudad, abarrotada de personas, tanto de la capital regional como de Torremejía.

Pedro de la Rosa realizaba el pasado domingo una ruta por La Vera en compañía de varias personas. Sobre las 12.30 horas sufrió un desvanecimiento y se llamó al servicio de urgencias 112 y a la Guardia Civil. Sucedió en el paraje 'Fuente del Brezo' del municipio verato. Cuando llegaron los sanitarios solo pudieron certificar su muerte.

De la Rosa fue cuidador del centro ocupacional Proserpina, dependiente del Ayuntamiento de Mérida, que tiene como finalidad principal la normalización e integración de personas con discapacidad, mediante programas formativos de habilitación ocupacional.