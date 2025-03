Tristancho regresa a casa en plena forma

A. Gilgado Viernes, 6 de diciembre 2024, 23:26 Comenta Compartir

Tristancho está en plena forma. Y en mejor forma aún Chino con la guitarra. Siguen teniendo su amplia colonia de fieles en la ciudad. Chute de nostalgia con el excomponente de AMA en el María Luisa. De los dorados noventa de Mérida. AMA, Bajo Instintos, la DT... La banda sonora de la generación que coreó Lenon Street, Labios y cuchillos o Voy a dejarte corazón.

Llenó el María Luisa media hora antes de empezar. Se quedó pequeño el teatro. Con las ganas los rezagados. Las butacas ya pobladas y la cola hasta la esquina de Valverde Lillo.

A oscuras, armónica en la barbilla y guitarra. Sonó en la penumbra 'Blowing in the wind'. No hay mejor recibimiento que Bob Dylan. Fue su forma de abrazar a los que fueron a escucharle. «Estamos emocionados de volver a casa», dijo. Hizo un recorrido por la música que le inspiró. La que le llevó a ganarse el respeto de sus vecinos. Un playlist de oro molido. Luego Mrs. Robinson. De cuando Paul Simon ya no estaba en Simon and Garfunkel. Otro músico de cabecera del cirujano Tristancho es Cat Stevens. Y entró entonces Hotel California. The Eagles. Despuntó aquí Chino con la guitarra. El otro protagonista de la noche.

Dylan, Simon, Stevens y Beatles; mucho beatles en un recital que rememoró los noventa dorados de Mérida

Punteos magistrales en cada tema. Y hasta con la boca tocó. A sus pies, le dijo más de una vez Tristancho. Y también el público se lo dijo a su forma.

Y cerraron la etapa Simond con el clasicazo de The sound of silence. Cogió temperatura el ambiente del teatro y subió entonces a la cima. Rabiosos a esas alturas de la noche estaban ya los beatlesfans.

Por eso recibieron con alboroto Here comes the sun. Y luego otra de George Harrison: Something. Se la dedicó a su hija por su boda de hace tres semanas. Y con Yesterday se emocionó hasta el llanto. Tuvo que alejarse del micro. Buscar intimidad en el fondo. Le aplaudió el público. La música, dijo, me ha emocionado toda vida.

Cerró la etapa beatles con Lady Madonna y entró luego en acción de nuevo Chino con Deep Purple. Su punteo con Smoke on the water fue aplaudido, aclamado y grabado. Muy grabado. Estaba tan cómodo que se fue a vacilar al teclista al otro lado del escenario. Se echó de menos en el repertorio más solos del batería y el teclado. La complicidad de Chino y Tristancho es como la de John y Paul.

Despedida final con otro tema beatles. Hey Jude. El epílogo perfecto para quedarse a vivir en los sesenta. Se encendieron las luces del teatro y la gente siguió saludando a Jude.

Comenta Reporta un error