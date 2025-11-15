Tres heridos al chocar tras salirse de la A-66 a la altura de Mérida

R. H. Sábado, 15 de noviembre 2025, 12:47 Comenta Compartir

Tres personas han resultado heridas de diversa consideración en un accidente de tráfico registrado en la mañana de este sábado en la autovía A-66 a las altura de Mérida. Según los datos aportados por el Centro de Urgencias y Emergencias 112, el suceso ha consistido en una colisión tras salirse de la vía el vehículo en el que viajaban estas tres personas.

El accidente ha tenido lugar a la altura del kilómetro 617 de la Autovía de la Plata, poco antes de las ocho de la mañana.

Como consecuencia, tres personas han resultado heridas. Entre los afectados se encuentra una mujer de 48 años que ha resultado politraumatizada y se encuentraba en estado grave; un hombre de 43 que también ha sufrido politraumatismos y estaba en esatdo 'menos grave'; y una joven de 15 años cuyo pronóstico era leve. Los tres han sido asistidos en el lugar de los hechos por personal sanitario y trasladados al hospital de Mérida.

Hasta el punto del accidente se han trasladado una ambulancia convencional del Servicio Extremeño de Salud (SES) y una Unidad Medicalizada de Emergencias. Igualmente, han sido movilizados bomberos del Cpei de la Diputación de Badajoz y patrullas de la Guardia Civil.

También han ido equipos de mantenimiento en carreteras.