HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Sucesos

Tres heridos al chocar tras salirse de la A-66 a la altura de Mérida

Los tres afectados han sido trasladados al hospital

R. H.

Sábado, 15 de noviembre 2025, 12:47

Comenta

Tres personas han resultado heridas de diversa consideración en un accidente de tráfico registrado en la mañana de este sábado en la autovía A-66 a las altura de Mérida. Según los datos aportados por el Centro de Urgencias y Emergencias 112, el suceso ha consistido en una colisión tras salirse de la vía el vehículo en el que viajaban estas tres personas.

El accidente ha tenido lugar a la altura del kilómetro 617 de la Autovía de la Plata, poco antes de las ocho de la mañana.

Como consecuencia, tres personas han resultado heridas. Entre los afectados se encuentra una mujer de 48 años que ha resultado politraumatizada y se encuentraba en estado grave; un hombre de 43 que también ha sufrido politraumatismos y estaba en esatdo 'menos grave'; y una joven de 15 años cuyo pronóstico era leve. Los tres han sido asistidos en el lugar de los hechos por personal sanitario y trasladados al hospital de Mérida.

Hasta el punto del accidente se han trasladado una ambulancia convencional del Servicio Extremeño de Salud (SES) y una Unidad Medicalizada de Emergencias. Igualmente, han sido movilizados bomberos del Cpei de la Diputación de Badajoz y patrullas de la Guardia Civil.

También han ido equipos de mantenimiento en carreteras.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  2. 2

    El PSOE propone a Luis Tirado como senador autonómico y lo retira una hora después
  3. 3

    Udaco se despide de Badajoz tras seis décadas de historia comercial
  4. 4 Así es el fármaco que viene a revolucionar la diabetes que no se cura
  5. 5 La borrasca Claudia deja este viernes en Extremadura más de 50 litros, rachas de más de 100 k/h y 85 incidencias
  6. 6 La lluvia llena de cenizas una de las cascadas de la Garganta de Las Nogaledas
  7. 7 La Junta envía una alerta a los móviles por el temporal
  8. 8

    Tres abogados piden cambiar la fecha de juicio de Gallardo y David Sánchez
  9. 9 65 empresas de Badajoz se vuelcan con la gran paella solidaria para ayudar a Inma
  10. 10

    La Diputación de Badajoz replantea la convocatoria de seis plazas directivas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Tres heridos al chocar tras salirse de la A-66 a la altura de Mérida

Tres heridos al chocar tras salirse de la A-66 a la altura de Mérida