HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Acera levantada por un árbol en La Rambla. HOY

Tres empresas optan a la nueva fase de mejoras en La Rambla de Santa Eulalia y su travesía

Sale a concurso la obra por 500.000 euros, con tres meses de trabajos

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Lunes, 3 de noviembre 2025, 07:24

Comenta

Mesasol, Eulen y Cubillana. Son las empresas que optan al concurso que va a dar continuidad a las mejoras realizadas en La Rambla de ... Santa Eulalia y travesía de La Rambla de Mérida. Se trata de una actuación que sale con un presupuesto de licitación de 500.000 euros por parte del Ayuntamiento, con un plazo de ejecución de las obras de tres meses.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos detenidos por secuestrar a un bebé en un bar de Navalmoral cuando la madre se ausentó
  2. 2 El Consejo de Informativos de TVE carga contra Gonzalo Miró por sus palabras sobre Mazón
  3. 3 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada
  4. 4 Momentos duros para la extremeña Berta Collado: agradece la labor del personal sanitario extremeño tras perder a su madre
  5. 5 Detenido por herir con un vaso de cristal a un hombre en un pub de Badajoz
  6. 6 Una enorme bola de luz ilumina de verde el cielo de Extremadura: los expertos explican qué fue realmente
  7. 7

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  8. 8 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  9. 9 Trasladadas al hospital tres personas tras un choque frontal entre dos coches entre Mérida y Esparragalejo
  10. 10

    Las mujeres se abren paso en la Policía Local de los pueblos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Tres empresas optan a la nueva fase de mejoras en La Rambla de Santa Eulalia y su travesía

Tres empresas optan a la nueva fase de mejoras en La Rambla de Santa Eulalia y su travesía