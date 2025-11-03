Tres empresas optan a la nueva fase de mejoras en La Rambla de Santa Eulalia y su travesía

Mesasol, Eulen y Cubillana. Son las empresas que optan al concurso que va a dar continuidad a las mejoras realizadas en La Rambla de ... Santa Eulalia y travesía de La Rambla de Mérida. Se trata de una actuación que sale con un presupuesto de licitación de 500.000 euros por parte del Ayuntamiento, con un plazo de ejecución de las obras de tres meses.

Se va a continuar extendiendo la plataforma única, manteniendo el tráfico pero eliminando parte del estacionamiento existente, ampliando las aceras. Se va a renovar la red de abastecimiento ya que que se producen averías «de manera crónica», debido fundamentalmente a que el material de las tuberías es de fibrocemento. Se procede igualmente a renovar los dispositivos de drenaje superficial de la red general de saneamiento.

La pavimentación de aceras y calzada será con prefabricados de hormigón y baldosas de granito. También se retirará arbolado en mal estado o que afecte a la accesibilidad e instalarán imbornales. Igualmente se eliminarán cruces aéreos y habrá una nueva instalación de alumbrado público, arbolado y mobiliario urbano.