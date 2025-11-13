Tres detenidos en Mérida por la venta de droga a través de un balcón de un piso en San Lázaro

Celestino J. Vinagre Jueves, 13 de noviembre 2025, 13:11 Comenta Compartir

Se desactivó hace unos meses, se reactivó otra vez y de nuevo ha sido desactivado. Es un punto de venta de droga que la Policía Nacional de Mérida tiene controlado en una vivienda del barrio de San Lázaro, a escasos metros donde se ubica precisamente la Comisaría de la Policía de la capital extremeña. Según informa el cuerpo policial, tres personas han sido detenidas por la venta de droga a través de una ventana de un piso situado en la calle Plasencia de esa barriada emeritense. Tienen entre 43 y 60 años.

Se trata de dos mujeres y un hombre, aclara la Policía Nacional. Fueron detenidos hace seis días. La operación comenzó, en realidad, hace varios meses, cuando los agentes encargados de la actuación contra el tráfico de sustancias estupefacientes de Mérida averiguaron que en la calle Plasencia se había reactivado nuevamente un punto de venta, muy activo, de droga.

Los agentes realizaron vigilancias «discretas» del inmueble logrando averiguar el nuevo modus operandi utilizado. Los compradores se adentraban en las escaleras de la vivienda, donde los ahora detenidos hacían entrega de las dosis de sustancia estupefaciente a través de un balcón del domicilio a cambio de dinero.

El viernes pasado el juez autorizó la entrada y registro en el piso. Se intervenieron 20 gramos de cocaína, 12 gramos de heroína, medicamentos utilizados como sustancia para el corte de la droga y diversos útiles necesarios para la venta.