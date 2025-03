Tres alegaciones de Por Mérida Siempre a la autorización para conciertos en las terrazas

El grupo municipal Por Mérida Siempre que lidera Miguel Valdés ha anunciado tres alegaciones a la ordenanza municipal de contaminación acústica.

En el ... último pleno se aprobó algunos cambios y el más relevante es que ahora los bares y restaurantes van a poder contratar conciertos de pequeño formato, con tres músicos como mucho, para que actúen en las terrazas que están en alto como en los veladores de la calle.

El grupo Por Mérida Siempre recuerda que la mayoría de las terrazas y veladores de la ciudad se encuentran en zonas comerciales y residenciales y deben, según la propia norma, acogerse a unos límites acústicos.

Comparando con el timbre de cualquier instrumento, el grupo municipal entiende que va a ser fácil que tres instrumentos en la calle o en la terraza superen con muchos esos límites. Plantea dudas, también a juicio de Por Mérida, de qué bares podrán tener conciertos y cuáles no. Y por último, hacen otra alegación a las limitaciones de volumen en comparación con el hilo musical. No tiene mucho sentido, explican, que haya límites al volumen interior de los locales y no al de la música exterior.

Aunque Por Mérida es el único partido que ha explicado públicamente las alegaciones, la decisión del gobierno municipal ha enfadado también a la asociación Emeritenses Contra el Ruido, muy crítica porque creen que va a perjudicar a residentes cercanos a los bares.