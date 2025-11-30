'Tres adioses', película de Isabel Coixet, gana el Premio del Público del Festival Inédito de Mérida Los jóvenes eligieron a la cinta china 'Resurrection' como vencedora en la categoría de Jurado Joven en la vigésima edición del certamen

La película de Isabel Coixet 'Tres adioses' se ha hecho con el Premio del Público de la vigésima edición del Festival de Cine Inédito de Mérida. Lo ha ganado de manera abrumadora, con la mayor puntuación dada hasta ahora a un filme en la historia del Festival emeritense superando a otras cintas como la ya popular 'Emilia Pérez' o 'Irina Palm'.

La nota media del público emeritense para sus 'Tres adioses ha sido de 9,00 puntos, frente a los 8,91, por ejemplo, de 'Emilia Pérez'. Está protagonizada por Alba Rohrwacher, Elio Germano y Franceso Carril.

Tras 'Tres adioses', quedó entre las seleccionadas por el público 'Turno de Guardia', de Petra Biondina Volpe. Y en tercera posición 'Little Amelie', de Mailys Vallade y Liane-Cho Han.

Tras saltar a la fama con 'Cosas que nunca te dije' y 'Mi vida sin mí', Coixet recibió en 2025 el Premio Goya a la mejor película y mejor dirección con 'La vida secreta de las palabras'.

Enrique Garcelán y Gloria Fernández recogen el Premio Miradas, en nombre de Cine Asia. HOY

Por su parte, el Jurado Joven elIgió a la película china 'Resurrection' como su favorita. «Tras hacernos reflexionar, aprender, memorar y soñar. Un homenaje a cien años de historia del cine, pasando por distintos géneros e historias y enseñándonos el poder de los sueños, una película que no olvidaremos nunca», dijeron en su discurso uno de los miembros del jurado en la gala de clausura, el sábado, en el Teatro 'María Luisa'.

Además, hicieron una mención especial para la colombiana 'Un poeta': «Una película que nos muestra la aceptación del fracaso con humor, sátira y melancolía. Esta obra es una carta de amor al arte o, mejor dicho… un poema», destacaron.

Por su parte Nacho Vigalondo, director de cine, actor y presentador de televisión, recibió el Premio Miradas del propio Festival emeritense, al igual que los fundadores de Cine Asia, Enrique Garcelán y Gloria Fernández.

La vigésima edición del Festival de Cine Inédito de Mérida se cierra con 1.111 espectadores en las nueve películas proyectadas, lo que supone un total de 30.394 espectadores en 20 años de existencia del Festival cinematográfico.