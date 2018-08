Una treintena de hosteleros de Mérida se unirá a la campaña contra el acoso sexual El Jazz es uno de los locales que se adherirán a la campaña contra las agresiones sexistas. :: brígido Se pondrá en marcha en la Feria de septiembre y lucirán en sus aseos carteles con recomendaciones ante posibles agresiones M. ÁNGELES MORCILLO Mérida Martes, 14 agosto 2018, 08:03

El Jazz Bar, el restaurante La Mafia se sienta a la mesa, Mesón El Lebrel, Barocco y Diversis. Estos son algunos de los locales de ocio nocturno y restauración de Mérida que han anunciado que se van a unir a una campaña. Una iniciativa que el Ayuntamiento pondrá en marcha para la próxima Feria con el fin de luchar, evitar, prevenir y erradicar las agresiones sexistas y el acoso sexual en este tipo de establecimientos.

Aún no se conoce el nombre de todos los que se adherirán a esta idea. Pero sí que serán alrededor de una treintena los locales que estarán en alerta ante este tipo de situaciones que se puedan dar en su interior.

El alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, acompañado de la concejala de Festejos, Ana Aragoneses, y de los responsables de los cinco establecimientos anteriormente mencionados, presentó ayer dicha campaña, que se hará extensiva a otros momentos de fiesta o aglomeraciones que se den en la ciudad.

Osuna, además de agradecer en público a estos locales que colaboren en este tipo de campañas, dijo que, de alguna manera, «se les recompensará» dando a conocer el nombre de los establecimientos. También los incluirá en un mapa, para que los vecinos sepan que esos locales estarán libre de agresiones sexistas.

Ya se han imprimido varios centenares de estos carteles que los responsables de los establecimientos colocarán en las puertas de los aseos de chico y chica. Entre su contenido, las recomendaciones para pedir ayuda si a alguna chica (o chico) le toca pasar por el mal trago de sufrir un episodio de acoso o agresión sexista.

También se repartirán pañuelos y pegatinas entre estos establecimientos para identificarlos como ausentes de este tipo de agresiones.

Aunque, según el alcalde, en Mérida no se conocen datos sobre acoso sexuales o agresiones sexistas en este tipo de establecimientos, que no quiere decir que no haya pasado, indicó que en 2017 subieron, a nivel nacional, un 27% el número de denuncias relacionadas con estos delitos en locales de ocio.

Esta iniciativa, que fue apoyada por todos los grupos políticos del Ayuntamiento en un pleno, también contará con el apoyo del Consejo Local de las Mujeres. Este participará dando difusión a la idea en los ámbitos en los que se mueven sus integrantes.

También a los comercios

La medida también quiere hacerse extensiva a los comercios de la ciudad, por lo que algunos de los carteles también se distribuirán entre estos establecimientos. Antonio Ventura, responsable del Jazz Bar y uno de los más veteranos del ocio nocturno en la ciudad, dice que esta es una época de cambio, «que trae cosas buenas y malas». Considera muy positiva la iniciativa y dice que «hay que poner en la calle cosas que todo el mundo está pensando».

Los dueños de los otros cuatro establecimientos cuyos nombres se han hecho públicos, están de acuerdo con Ventura y animan a las chicas «a denunciar sin vergüenza y miedo» situaciones incómodas que se encuentren. Asimismo, consideran que esta es una de las fórmulas con las que se puede luchar por el respeto y la igualdad entre los sexos.