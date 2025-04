Francisco Barbudo: «Trato de explicar por qué Mérida es lo que vemos hoy»

Ha leído Francisco Barbudo Gironza la historia de Mérida a través de sus mapas. Arquitecto municipal desde 1977 hasta 2011. Ha investigado y publicado la ... evolución urbanística de Mérida. El martes 15 expuso en la sede del Consorcio algunas de sus conclusiones.

–¿Cómo definiría la ciudad a la que usted llega en 1977?

–Una ciudad pequeña y muy industrial. Tenía entonces dos cerveceras y varias empresas en las que trabajaba mucha gente. También el matadero. Cuando llegué al Ayuntamiento siempre me interesó cómo había sido la evolución de la ciudad a lo largo de os siglos y me puse a investigar. Profundicé y mi primer libro me lo publicó la Asamblea. Abarcaba en ese caso desde 1800 hasta el año 2000. Luego tengo otro desde la fundación hasta ahora. Trato de explicar por qué Mérida es lo que vemos hoy.

EN LOS SETENTA«En el plan del 71 reflejaron que se había edificado en zonas posibles e imposibles»PATRIMONIO«El patrimonio se empieza a respetar a partir del 73, con la declaración de conjunto histórico»

–¿Cómo influyeron los planes urbanísticos?

–Los primeros planes apenas influyeron en la ciudad. Se tenían muy poco en cuenta. No había autonomía, los promovía el Estado. El concepto de plan urbanístico se desarrolla realmente con los ayuntamientos democráticos.

–¿Los cambios fueron a mejor o a peor?

–La dinámica ha sido positiva. Cuando yo llegué era un desastre urbanístico. Los redactores del plan de 1971 ponían en su memoria que la edificación era desordenada. Que se había edificado en todos los sitios posibles e imposibles. No se respetaba nada el patrimonio. En el año 1973, cuando se declara conjunto histórico arqueológico, empieza un poco a limitarse, pero hasta entonces cualquiera se llevaba a su casa restos arqueológicos que encontraba en la ciudad. Todo eso empezó a cambiar con Antonio Vélez.

–¿Y dónde se edificaba entonces?

–En esos años se edificaba en la almendra principal. Entre el río, la antigua nacional y la vía del tren. Fue una ciudad muy condensada. Apenas se proyectan plazas públicas. Solo se hace el ensanche para la plaza Pizarro. Luego cambia y se rompe esa condensación. Mérida es hoy una de las ciudades con más espacios verdes en relación con el número de habitantes. Con las actuaciones en el Guadiana y en el Albarregas se ganó mucho suelo verde. Y en las ampliaciones posteriores ya se diseñó sin esa necesidad de condensación, con las dificultades que eso entraña. Porque cuando más se concentre todo, más barato resulta mantenerla y cuanto más se expande, más caro.

–¿Tenemos hoy una ciudad cómoda para habitarla?

–Hoy es una ciudad mucho más ordenada. Se cambió aquella dinámica tan desordenada. Faltarían muchas cosas, pero los controles que se hacen ahora funcionan y tenemos una configuración cómoda.

–¿Qué cambio hubo en el pasado que tiene influencia hoy?

–Yo creo que no le damos el valor suficiente a los años que estuvo parada. La ciudad romana tenía 75 hectáreas y después, cuando los árabes se fueron a Badajoz y a Córdoba, pasó a 25 hectáreas, la tercera parte. Eso no cambió hasta 1850. Es decir, estuvimos varios años casi sin actividad. Y eso ha hecho que la estructura inicial de la ciudad romana no se destrozara. En Córdoba, por ejemplo, se han ido superponiendo todas las civilizaciones. Los que venían después arrasaban con lo que encontraban. Esa dinámica no se dio en Mérida. Gracias a eso, por ejemplo, tenemos el mausoleo del siglo I de la calle Almendralejo y lo poco islámico que hay se desentierra casi sin tocar.

–Se mantiene, por tanto, la estructura romana.

–La calle Santa Eulalia es el decumanus y el cardo máximo ha ido variando, el primigenio se cambió con el foro, pero el decumanus sigue igual. Y las manzanas alrededor siguen esas alienaciones cuadradas. Si comparamos el plano de Laborde de 1812, el primero que tenemos de Mérida, y le hacemos una superposición sobre lo que se sabe de la ciudad romana, vemos que las orientaciones no cambian.