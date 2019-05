El traspaso al SES del centro sociosanitario, el antiguo psiquiátrico de Mérida, se retrasa Una de las concentraciones que han hecho en los últimos años los trabajadores del centro. :: hoy Desde el sindicato CSIF se asegura que no se ha abierto todavía ningún proceso de negociación para integrar la plantilla M. ÁNGELES MORCILLO Mérida Miércoles, 29 mayo 2019, 08:17

La Junta de Extremadura asegura que está en pleno proceso de negociación con los sindicatos de un calendario con las fases de integración en el SES del centro sociosanitario Adolfo Díaz Ambrona, el antiguo psiquiátrico de Mérida.

Sin embargo, el sindicato CSIF indica a HOY que aún no se les ha convocado a ninguna reunión para hablar sobre este tema.

Juanjo Samino, responsable de Administración General de CSIF en la Junta, asegura que «desde que se anunció el traspaso no se ha hecho nada. No se han abierto las negociaciones, paso imprescindible para CSIF para poder determinar en qué condiciones se va a hacer. Nuestro sindicato no va consentir ni apoyar que se haga la integración en el SES sin negociación previa, no puede hacerse por decreto, según nuestro parecer. No nos han dado ningún calendario ni para Mérida ni para Plasencia».

También se ha anunciado que se hará una mejora de las instalaciones en la que se invertirán 4,5 millones de euros

Este proceso va con bastante retraso si se tiene en cuenta que el pasado mes de enero se anunció que tanto el centro sociosanitario de Mérida como el de Plasencia, que integran a unos 400 trabajadores pasarían a ser competencia del Servicio Extremeño de Salud (SES) antes de este mes de mayo.

Una reivindicación de años de estos profesionales que en la actualidad dependen del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad).

Este traspaso irá paralelo a una inversión de 4,5 millones de euros que se hará en el centro emeritense para reformar sus instalaciones. Un edificio con varios pabellones situado en la carretera de Valverde de Mérida.

Para llevar a cabo el proceso de integración se elaboró un decreto que ha estado en exposición pública en el portal de transparencia para posibles alegaciones.

Precisamente, el pasado mes de enero la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) solicitó a la Junta la convocatoria urgente de la mesa general de negociación para tratar el traspaso de los centros sociosanitarios de Mérida y Plasencia al SES.

CSIF pidió a la vicepresidenta del Ejecutivo regional, Pilar Blanco, el borrador del decreto de transferencia elaborado por la Junta. Quería estudiarlo y presentar las alegaciones correspondientes en la mesa de negociación «para determinar un traspaso sin perjuicios para los trabajadores».

En febrero se publicó una resolución de la Secretaria General de Sanidad y Políticas Sociales por la que se acordaba la apertura del trámite de consulta previa sobre el proyecto de decreto por el que se aprueba la adscripción de los puestos de trabajo del centro sociosanitario de Mérida al organismo autónomo del SES.

Para mejorar la participación de los ciudadanos en el proceso de elaboración de normas, se ha hecho una consulta pública.

A través de ella se ha recabado la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas afectadas en cuestiones relativas a los problemas que se pretenden solucionar, la necesidad y oportunidad de aprobación, los objetivos de la norma y las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

En 2008

Fue en 2008, mediante los Decretos 132/2007 y 133/2008 de 30 de junio cuando se procedió al traspaso a la Comunidad Autónoma de Extremadura de los medios económicos, personales y materiales del centro sociosanitario al asumir la transferencia de dicho centro procedente de la Diputación de Badajoz.

Asimismo, por orden de 23 de diciembre de 2008 se procedió a la integración de los funcionarios transferidos al SEPAD, entonces dependiente de la Consejería de Sanidad y Dependencia.

Uno de los fines de la integración de los recursos humanos en el SES es potenciar su papel como recurso sanitario disminuyendo su uso como espacio de atención a la dependencia en salud mental.