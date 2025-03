Trasnochar a -4 grados para ver los cuartos del Carnaval Romano

A. GILGADO Lunes, 30 de enero 2023, 07:30 Comenta Compartir

El veneno del Carnaval está en la fila del María Luisa. En las mantas y en las butacas. Las Fanáticas llegaron a las once y veinte del sábado por la noche. Pies congelados y labios morados nueve horas después. «Terrible, muchísimo frío». Resume Laura. A medianoche llegaron los Tagorichi. Se unieron luego Las Mimas. De Calamonte llegaron. Las juveniles. Y los Lokakostao también fueron de los primeros. A la dos y media de la noche ya había tanta gente con mantas y butacas en la acera del María Luisa que se podía llenar tres teatros.

Para evitar concentración, Festejos decidió que solo se pudieran llevar dos por día. Y como son cuatro sesiones de cuartos, al final, todos los que hicieron cola durante la madrugada pidieron ocho entradas en la taquilla.

Pero el María Luisa no es Palacio de Congresos. Su aforo real se completa con quinientas butacas, pero hay que bloquear las que tienen que entregar a las agrupaciones. Al final, no salen tantas por taquilla. De ahí el miedo de Marco. Sobre doscientas cada día, calcula. Llegó a las cuatro. Cinco horas y dos cafés después echaba cuentas. Contaba los que tenía por delante y los asientos que se llevarían. No lo tenía claro. No es fácil este año hacerse con una butaca para ver a las agrupaciones. Toca trasnochar a la intemperie. Fue la del sábado una helada severa. De muchas horas en negativo. «Se podía poner el horario de venta por la tarde y, al menos, haces cola por la mañana al sol y duermes en casa». Hace la recomendación Laura, de las Fanáticas.

Tuvieron que abrigarse bien porque algunos se suben al escenario en cuatro días. Guardar las voces. «Esperábamos la fila porque el María Luisa es muy reducido y mucha gente quiere ver a su grupo».

Las Legendarias de Calamonte llegaron a las dos y media. Tampoco les frenó el frío. Cargaron con mantas, termos de café y sillas de pescadores. «A las tres o a las cuatro de la mañana piensas que no merece la pena por el frío y el sacrificio, pero a las diez, cuando estás ya en la taquilla y te llevas las entradas sabes que sí lo ha merecido». A la espera con parka de esquiador María Ángeles. De las más veterana de la fila. Le acompaña su hermana y su cuñada. Cantó en el María Luisa en el 2000. El último antes del cierre definitivo. El Carnaval también es esto, dice. «Cuando se cerró el María Luisa, todos pensábamos que tardaríamos un par de años en volver, luego, según se fue alargando, ya nos resignamos. Sinceramente, nunca pensé que volveríamos». Estará en la cuarta fila las cuatro noches.

Aprovechó también la delegación de Festejos para dar los nombres del jurado que valorará las actuaciones.

El periodista Ángel Briz ejercerá de director, pero no puntuará. Se dedicará a ayudar y coordinar el trabajo de los que valoran. En comparsas y coros puntuarán Marisa Pizarro Ramiro, Pedro Gutiérrez Mateos y María Rodríguez Nevado. En el caso de chirigotas y cuartetos pondrán nota y sacarán el veredicto Felisa Sierra Mora, Gonzalo Alesón Vian y Guadalupe Ginés Salguero. El jueves empieza la fiesta.

