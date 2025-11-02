Trasladadas al hospital tres personas tras un choque frontal entre dos coches entre Mérida y Esparragalejo

Tania Agúndez Badajoz Domingo, 2 de noviembre 2025, 10:47 Comenta Compartir

Tres personas han resultado heridas, dos graves y una leve, en la madrugada de este domingo en un accidente de tráfico ocurrido en la carretera EX-209, entre Mérida y Esparragalejo. Según los datos aportados por el Centro de Urgencias y Emergencias 112, el suceso ha tenido lugar a la altura del kilómetro 58, cerca de la capital extremeña, poco antes de las 4.30 horas de la madrugada.

Como consecuencia del siniestro vial, que consistió en un choque frontal entre dos coches, han resultado heridas tres personas. Uno de los afectados, un hombre de 54 años y conductor de uno de los vehículos implicados, resultó herido de gravedad tras sufrir politraumatismos.

También resultaron heridas dos jóvenes de 21 y 16 años, una de ellas en estado grave. La conductora del otro coche, la chica de 21 años, tuvo que ser excarcelada por los bomberos, ya que había quedado atrapada en el interior del turismo tras la colisión.

Los tres fueron trasladados al hospital de Mérida para recibir atención médica.

Además de los bomberos de Cpei, dependiente de la Diputación de Badajoz, también se trasladaron hasta el lugar de los hechos numerosos equipos sanitarios (una Unidad Medicalizada de Emergencias, otra de Soporte Vital Básico y efectivos del Punto de Atención Continuada de Mérida). Igualmente, se movilizaron patrullas de la Guardia Civil y personal de emergencias de carreteras que prestaron asistencia.

Otro accidente

En la madrugada de este domingo otro joven de 19 años resultó también herido en otro accidente de tráfico que tuvo lugar en Don Benito. El varón, que se encontraba leve, resultó afectado tras chocar el vehículo que conducía contra un muro.

Los hechos tuvieron lugar minutos después de las 5.30 horas, según informa el Centro 112 de Extremadura.

Como consecuencia de este accidente, el herido ha sido trasladado al Hospital de Don Benito-Villanueva de la Serena con politraumatismos.

Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado una unidad medicalizada de emergencia, otra de soporte vital básico y una patrulla de la Policía Local.