Los trámites para la fábrica china de baterías enfrenta a la Junta con el Ayuntamiento

Los enfrentamientos entre Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Mérida suman un nuevo capítulo –venimos de la subida por el impuesto de la basura, ... la Sala Trajano o el centro de mayores de Nueva Ciudad–.

Ahora se acusan mutuamente de falta de colaboración y de torpedear la relación con los inversores chinos que quieren poner la fábrica de baterías eléctricas en Expaciomérida, el polígono de la carretera de Torremejía.

El alcalde se refirió en un acto público a la buena noticia para Mérida que la compañía asiática haya pagado 1,8 millones de euros para reservar parcelas en el polígono.

Pero el consejero de Economía de la Junta, Guillermo Santamaría, cree que este tipo de anuncios desde el Ayuntamiento ponen en riesgo las inversiones porque liberan información confidencial sin consentimiento de los interesados.

Según Santamaría, la actitud del alcalde de Mérida es «una auténtica irresponsabilidad» y le pidió ayer que sea cuidadoso con lo que dice.

Santamaría explicó que la Junta va de la mano de la compañía china Hunan Yuneng para ir liberando información del proyecto y las inversiones previstas. «Es imprescindible respetar la confidencialidad porque así no lo piden los empresarios», explica.

El consejero ha estado en la sede principal de Hunan Yuneng y luego les ha recibido en Mérida. Para avanzar en los planes, la Junta remitió una documentación al Ayuntamiento. «No voy a decir para qué, porque evidentemente es confidencial. Solo se trata de pasos que hay que ir dando en la ejecución».

Según el consejero, tras ese intercambio de documentación el Ayuntamiento ha filtrado información y no debería haberlo hecho. «A lo mejor al alcalde no le importa poner en riesgo las inversiones, pero a nosotros sí. Y más aún cuando llamé al alcalde antes de que nos remitiera la información y le pedí por favor que mantuviera la confidencialidad». No le debió hacer caso el alcalde y no disimuló su enfado el consejero. Ayer le llamó para pedirle de nuevo confidencialidad en todos los avances que se den. Destacó Santamaría que si finalmente se materializa la inversión y se abre la planta electroquímica se crearán en Mérida 400 empleos directos con una inversión cercana a los novecientos millones de euros. Hasta ahora, el inversor chino se ha limitado a señalizar un terreno en Expaciomérida, pero en esos contratos de señalización hay también clausulas de salida. Por eso cree que cuando habla un representante político sobre una inversión privada puede ahuyentar al inversor privado. «Yo le pido que sea cuidadoso y creo que todos queremos que esta inversión se quede en Extremadura. No podemos cometer estos errores».

Respuesta de Osuna

El alcalde respondió luego al enfado del consejero mostrándose a su vez molesto por lo que le había dicho: «La Junta de Extremadura y su consejero confunden la confidencialidad con la transparencia», le respondió. El Ayuntamiento envió a la Junta una documentación sobre las ordenanzas fiscales de Mérida para atraer inversiones a la ciudad. Reconoció Osuna que no hay relación con la empresa china y que la gestión la lleva la Junta. Y le reprocha a su vez que no comparta información con el Ayuntamiento.

«El pago de la reserva de una parcela pública de suelo industrial, por parte de una empresa privada, por valor de 1.800.000 euros, no debe ni puede ser nunca confidencial. Se llama transparencia, algo fundamental en la gestión de gobierno. Sus declaraciones son una falta de respeto a este ayuntamiento, a su alcalde y la autonomía municipal. A día de hoy, dos llamadas de teléfono y muchas declaraciones en prensa por parte de la Junta de Extremadura es lo único que conocemos». Osuna reprocha al consejero que todavía no se haya reunido con él para hablar del proyecto a pesar de que en este proyecto intervienen ordenanzas fiscales y urbanísticas que competen al Consistorio. Por eso le recrimina que se moleste por la información y no se haya planteado a estas alturas una reunión bilateral entre Junta y Ayuntamiento para abordar el proyecto.