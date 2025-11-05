HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Martín Castizo, a la izquierda, recibe indicaciones sobre los trabajos en las viviendas de Bellavista. HOY

Los trabajos de rehabilitación energética en 140 viviendas públicas de Bellavista acaban en un mes

Se encuentran en la avenida de Portugal y en la avenida Luis Álvarez Lencero

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:44

En diciembre. Ese es el plazo de finalización previsto por la Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda de las obras de rehabilitación energética en 140 viviendas públicas situadas en la barriada emeritense de Bellavista. En dos avenidas, en concreto, la de Portugal y la de Luis Álvarez Lencero. El consejero Martín Castizo ha visitado hoy la zona para comprobar el desarrollo de esta actuación.

Indica su departamento que las 140 viviendas de promoción pública son un grupo de bloques de diferentes tipologías, distribuidos en 19 portales en torno a un patio central. En las fachadas exteriores se ha procedido a la instalación del Sistema de Aislamiento Térmico a través del Exterior.

Además, en todo el recinto se han mejorado las instalaciones existentes de climatización, sustituyendo los equipos obsoletos; se han cambiado las carpinterías exteriores por unas de PVC y vidrios de doble cámara con gas argón, y se han incorporación marcos metálicos fijados a la fachada que sirven tanto como parasoles como elementos de protección solar como herramientas para alojar las unidades exteriores de climatización y los tendederos.

Esta actuación, remarca Vivienda, supone un cambio en la percepción exterior del edificio y su imagen urbana, redefiniendo cada fachada en función de su orientación e instalaciones existentes y usos habitacionales, dotadas además con materiales duraderos y fiables.

El proyecto y dirección de obras ha sido realizado por la empresa Dunar, mientras que la ejecución de las obras corre a cargo del grupo empresarial Magenta.

La obra salió por un presupuesto de 59.000 euros y ha sido adjudicado por 36.000 euros, el 85% con cargo a fondos europeos.

