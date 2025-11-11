HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este martes, 11 de noviembre, en Extremadura?
Concentración de protestas de trabajadoras de la limpieza, este martes, junto al hospital de Mérida.

Concentración de protestas de trabajadoras de la limpieza, este martes, junto al hospital de Mérida. J. M. Romero

Las trabajadoras de limpieza del hospital de Mérida exigen más personal y mejores condiciones

Son cerca de cuarenta y subrayan que están sobrecargadas de trabajo; el SES les anuncia que se contratarán seis más

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Martes, 11 de noviembre 2025, 21:16

Comenta

Se necesita más personal y que los trabajadoras del servicio de limpieza del hospital de Mérida tengan mejores condiciones para desarrollar su trabajo. Bajo esta ... reclamación, un grupo de ellas se concentró este martes ante el centro hospitalario de la capital extremeña, en una protesta que abarca también a sus compañeras del hospital Tierra de Barros de Almendralejo. Exigen una respuesta inmediata del Servicio Extremeño de Salud (SES) y de ISS, la empresa responsable de la gestión de este servicio esencial en los centros hospitalarios.

