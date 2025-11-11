Las trabajadoras de limpieza del hospital de Mérida exigen más personal y mejores condiciones

Se necesita más personal y que los trabajadoras del servicio de limpieza del hospital de Mérida tengan mejores condiciones para desarrollar su trabajo. Bajo esta ... reclamación, un grupo de ellas se concentró este martes ante el centro hospitalario de la capital extremeña, en una protesta que abarca también a sus compañeras del hospital Tierra de Barros de Almendralejo. Exigen una respuesta inmediata del Servicio Extremeño de Salud (SES) y de ISS, la empresa responsable de la gestión de este servicio esencial en los centros hospitalarios.

Según el secretario de Organización de CC OO Extremadura, Félix García, el sindicato lleva desde el año 2022 solicitando una reducción de jornada laboral y un refuerzo de plantilla en ambos hospitales, «donde hay mucho menos personal del que debería haber para garantizar una limpieza adecuada y unas condiciones laborales dignas».

CC OO ha trasladado en repetidas ocasiones esta situación tanto a la gerencia de los centros hospitalarios como al SES, sin que hasta el momento se haya ofrecido una solución definitiva. Tras anunciar la concentración «sí han querido reunirse con nosotras, pero más para evitar la protesta que para resolver el problema real de falta de personal», lamentó García.

La falta de personal no solo afecta a las condiciones laborales, sino también a la calidad asistencial y a la salud pública, se subraya.

Que no sea temporal

El hospital de Mérida cuenta con unas 40 trabajadoras de limpieza y el de Tierra de Barros con 16, unas cifras que para CC OO resultan «claramente insuficientes» para cubrir las necesidades«. Las trabajadoras sufren estrés laboral y una gran acumulación de tareas.

Esa presión constante «impide mantener el nivel de limpieza que un hospital necesita», se señala. Desde CC OO se reclama que se contrate nuevo personal y que se cumpla con las jornadas establecidas en el pliego de licitación del servicio, fijadas en 1.861 horas anuales.

Según el sindicato, la dirección del hospital emeritense ha anunciado ahora la contratación de seis nuevas personas para reforzar el servicio de limpieza.

Pero CC OO reclama que esta medida «no sea transitoria ni se limite a apagar el fuego de las protestas», y que se consolide como parte de una planificación estable. «Solo ahora, después de convocar la concentración, nos han atendido. No puede ser que tengamos que movilizarnos cada vez que queremos una solución», denuncian.

El sindicato mantendrá la movilización mientras no se garantice un refuerzo suficiente y estable de la plantilla. Así, ha convocado a las trabajadoras a nuevas concentraciones hoy miércoles y este viernes en su demanda de «refuerzo y no saturación al trabajador».