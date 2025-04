Tom Jones, un señor de ochenta con garganta de cuarenta

Hasta anoche en el Teatro Romano, no hay registros de que Tom Jones hubiera estado antes cantando en Extremadura. En plena forma llegó. Presumió de ... edad. Dijo al poco de aparecer que tiene 84 años. Aunque con garganta y pulmones de 40. Inagotable sobre el escenario.

Casi dos horas y con guiños llenos de banda sonoras que van mucho más de su festivo tema 'Sex Bomb'. Lo puso pronto en el repertorio. Are you ready? Preguntó luego. Y siguió. Contó al público cuando habló con Elvis Prestley sobre Chack Berry. O cuando escuchó por primera vez al gran Jerry Lee Lewis. Y entonces cantó una de Prestley. Sorprendió. Como también lo hizo cuando versionó a Prince. O cuando les recordó que había llegado la hora de Full Monty. Se puso el Romano en pie para bailar y corear el famoso 'You Can Leave Your Hat On'. Para quitarse el sombrero. Paréntesis en el intermedio por temas más pausados. De mucha exigencia vocal. Combinó el soul y el blues.

Siempre hablando a los que tiene enfrente. No faltó tampoco el famoso It's Not Unusual. Imposible no acordarse en ese momento de la escena del Príncipe de Bel Air con Carlton Banks bailando en el salón. Sirvió su concierto de anoche en Mérida para entender que la música de Tom Jones está más presente en nuestra cultura musical de los que se intuye.

Preguntando estuvo continuamente a la gente si se lo estaba pasando bien. Preocupado por los que fueron a verle. Y contando historias de lo que ha sido su carrera. De cuando empezó siendo un adolescente y de que alguien le contó que con noventa años seguía escuchando su música. Yo tengo 84 y también las sigo escuchando, bromeó.

Y luego llegó Delilah. Coros y aplausos. Se puso la gente de pie de nuevo como agradecimiento. Delilah fue el tema que unió para siempre al cantante con el público de Mérida. Hay canciones dijo, que se escriben en los sesenta y son número uno cuando salen, y ahora vuelven a descubrirla otras generaciones y son número uno de nuevo.

Extenso repertorio de temas propios lleno de guiños a músicos de su generación. Antes de irse preguntó si no echaban de menos algo de bogui-bogui. Por si alguien pensaba que a los 84 años no hay gana de fin de fiesta.

Termina con Tom Jones esta ventana de junio del Stone en el Teatro Romano. Vuelve el festival el 30 de agosto con Víctor Manuel.