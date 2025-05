A. GILGADO MÉRIDA. Domingo, 27 de febrero 2022, 08:09 Comenta Compartir

Empezaron dos o tres amigos en un parque hace diez años. Eternos finalistas que han dado la campanada en chirigotas con su primer triunfo.

–¿Ha sido una sorpresa para ustedes?

–Nunca esperas nada. Estamos en mano de la opinión de cuatro personas. Era el año más complicado. Lo hemos dicho muchas veces y no pretendemos ser pesados, pero es verdad. Por primera vez tenías miedo de juntarte con tus amigos, eso ha sido lo más raro. Hemos tirado mucho de Zoom pero, al parecer, nos ha salido bien.

–A quién le dedican este primer triunfo.

–Pues a la familia. Nos aguantan en casa las noches de ensayos y las tres semanas previas se hacen muy larga. En casa salen los agobios y los familiares están siempre por y para nosotros. Hay que acordarse en los momentos buenos de los que están contigo en los momentos malos.

–Ha echado en falta a más chirigotas esta edición.

–El Carnaval se ensancha a base de que lleguen grupos. Y quizás podrían haber salido alguno más. Pero somos los que estamos. Hemos venido los que hemos podido y el Carnaval nos ha servido como válvula de escape para estos años tan oscuros. Hay que celebrar la alegría de volver a vernos y de cantarnos unos a otros. Si la gente disfruta la mitad de lo que lo hacemos nosotros, nos damos por satisfechos.

–¿Son conscientes que desde ahora llevaran encima la etiqueta de favoritos?

–No nos pesa nada. En este concurso, un día estás arriba y otro abajo. El año que viene podemos ser quintos o sextos. El resultado no nos quita las ganas de salir en Carnaval. No nos obsesiona para nada. Cuando te subes al escenario lo haces lo mejor que puedes y te gusta ganar, pero si quedas el último no pasa nada. El puesto, para nosotros, era lo de menos.

–Qué le dirían a los adolescentes que ahora están empezando en el Carnaval Romano.

–Yo me junté en el parque con otros dos y no sabíamos por dónde empezar. Pedimos ayuda y poco a poco fuimos creciendo. Ahora, por suerte, hay dos o tres grupos juveniles muy consolidados a los que uno puede ir para no empezar de cero. El ambiente carnavalero de Mérida es muy acogedor y eso también lo hemos notado nosotros por la ayuda entre grupos.