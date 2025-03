Más tiempo para la sede de la Policía Local de Mérida

Lunes, 8 de mayo 2023, 07:53 Comenta Compartir

Cambios en el proyecto de obra de la jefatura de la Policía Local en las Abadías. La empresa que está haciendo la reforma para reconvertir la antigua guardería municipal en una sede policial ha pedido tres meses más para terminarla. No se había incluido al principio cambiar por completo el sistema de climatización del edificio, pero ahora se ha detectado que el sistema actual no valdría. La Junta de Gobierno Local ha autorizado los tres meses extras de trabajo porque esta instalación no estaba incluida en el concurso y, por tanto, no se podía computar el tiempo de trabajo.