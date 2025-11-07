Terracota Mérida muestra su creación con 30 piezas en la galería de arte Covington de Madrid

Terracota Mérida extiende sus singulares creaciones con el barro a una conocida galería de arte contemporáneo de Madrid. La empresa de los hermanos Pérez Vinagre ... lleva 30 piezas tradicionales modeladas con su habitual toque moderno o vanguardista a la Covington Gallery, con la que lleva colaborando desde hace meses. A partir de mañana, los trabajos de Terracota quedan en la galería madrileña para su venta al público. En principio, hasta Navidad pero la intención es que esa relación entre los emeritenses, que beben de la tradición alfarera familiar de Salvatierra de los Barros, y la galería madrileña se extienda al nuevo año con nuevas colecciones.

Se trata de una galería de arte contemporáneo liderada por los artistas Guillermo y Dora, ubicada en la calle López Silva, 5, en el barrio de La Latina, a la entrada del Rastro madrileño. La presentación oficial de las piezas de Terracota será en un evento fijado entre las siete de la tarde y las diez de la noche que contará con actores, que suelen comprar en la tienda emeritense de la calle José Ramón Mélida, por el Festival de Teatro; periodistas, cocineros y también extremeños, en general, residentes en Madrid, a los que Juanma Pérez Vinagre, responsable de Terracota Mérida, anima a que acudan mañana especialmente.

Explica a HOY que las piezas que se llevan a la galería madrileña pertenecen a colecciones de Terracota como Rediseñando la Historia, que parte de elementos tradicionales a través de conceptos modernos y, también algunas reinterpretaciones de la colección Picasso, realizada para el Museo Reina Sofía por el centenario del pintor español por parte de los artesanos extremeños.

Otra pieza para la galería madrileña. HOY

Ampliar Los hermanos Pérez Vinagre, Lorenzo y Juanma. HOY

Juanma Pérez Vinagre subraya la importancia de que la marca esté presente en esta galería de Madrid, puerta de entrada al Rastro. Resalta también el numeroso público que podrá conocer y adquirir el trabajo de Terracota, que se sumara a las piezas ya disponibles en el Museo Arqueológico Nacional y en el Museo Reina Sofia, también en Madrid.

Terracota Mérida nació en la década de 1980 cuando los hermanos Pérez Vinagre decidieron dar un impulso a la tradición familiar, en un taller alfarero que se remonta a tres generaciones atrás en Salvatierra de los Barros. En 2003 recibieron el premio Euroward, por su capacidad de mejorar los procesos del trabajo en barro, combinando tradición y modernidad.

En los últimos años, y a través de la relación con el diseñador de producto Carlos Sagrado, el equipo de innovación de Terracota ha puesto en marcha numerosos proyectos siempre con la cerámica y el barro como materia prima.