Algunas de las piezas que Terracota tendrá en la galería Covington. HOY

Terracota Mérida muestra su creación con 30 piezas en la galería de arte Covington de Madrid

Ubicada en el barrio de La Latina, a la entrada del Rastro madrileño, la presentación será mañana entre las 19 y las 22 horas

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Viernes, 7 de noviembre 2025, 14:11

Comenta

Terracota Mérida extiende sus singulares creaciones con el barro a una conocida galería de arte contemporáneo de Madrid. La empresa de los hermanos Pérez Vinagre ... lleva 30 piezas tradicionales modeladas con su habitual toque moderno o vanguardista a la Covington Gallery, con la que lleva colaborando desde hace meses. A partir de mañana, los trabajos de Terracota quedan en la galería madrileña para su venta al público. En principio, hasta Navidad pero la intención es que esa relación entre los emeritenses, que beben de la tradición alfarera familiar de Salvatierra de los Barros, y la galería madrileña se extienda al nuevo año con nuevas colecciones.

