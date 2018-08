La tercera edición de 'Patas al agua' será el 1 de septiembre en la piscina de Nueva Ciudad Perros y dueños en la piscina en una de las ediciones anteriores. :: hoy M. Á. M. MÉRIDA. Martes, 14 agosto 2018, 08:04

El éxito de las dos ediciones anteriores celebradas en la piscina municipal de Nueva Ciudad ha animado a los organizadores de la iniciativa 'Patas al agua' a preparar las actividades para llevarlas a cabo en este su tercer año.

Esta iniciativa se desarrollará el próximo sábado 1 de septiembre en la piscina de Nueva Ciudad. Será desde las 12 de la mañana hasta las 20 horas. Se eligen siempre los primeros días de septiembre para hacer esta fiesta canina porque las instalaciones de la piscina ya no están abiertas para el público en general, con lo que los perros no molestan a quiénes no les gusta.

Entre las actividades que se han organizado están la de un desfile de los perros que actualmente están para adoptar, un concurso canino, una clase de zumba acuática, mercadillo solidario... Como en las ediciones anteriores, habrá una barra donde se servirán comidas y bebidas a precios populares.

Llevar el pasaporte

Para quien quiera asistir a esta iniciativa, solo tiene que acercarse con su perro. El único requisito que se pide para garantizar la seguridad de las personas allí presentes y de los otros animales es que los canes estén correctamente identificados con chips, vacuna de rabia y estar totalmente desparasitados. Para comprobar la veracidad de estos datos, por tanto, se pide a los dueños que se lleven el pasaporte de su animal.

Para poder acceder a la piscina con el perro, se han dispuesto unos precios para la entrada. Los adultos pagarán 3 euros, los niños 2 euros, el mismo precio que se pagará por cada can con el que se acceda. Hay que tener en cuenta que el dinero obtenido por las entradas, la venta en barra y el mercadillo solidario se destina a los muchos gastos que afronta la asociación para atender a los animales acogidos, que cada verano aumentan sin cesar y sin poder evitarlo.

Esta iniciativa está organizada por la asociación Salvemos Animales Mérida (SAM) y pretende ser una jornada de convivencia y divertimento para los dueños y sus mascotas, además de ser una medida de concienciación ante los abandonos.

En las dos ediciones anteriores esta iniciativa contó con un gran éxito de público y la presencia masiva de perros.