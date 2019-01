«Voy a tener mi despacho en la calle y estoy ansiosa por saber qué preocupa a los emeritenses» José Antonio Monago, Pilar Nogales y Pedro Acedo, antes de la presentación de la candidata. :: brígido El Templo de Diana acogió ayer tarde la presentación de la candidata del PP a la alcaldía de Mérida, Pilar Nogales M. ÁNGELES MORCILLO Mérida Viernes, 18 enero 2019, 08:55

A un lado, José Antonio Monago. Al otro, Pedro Acedo. Al fondo, el Templo de Diana. Y en el centro, y como gran protagonista de la tarde, Pilar Nogales, candidata del PP a la alcaldía de Mérida. Ayer fue presentada públicamente durante un acto en el que estuvo arropada por muchos afiliados y simpatizantes del PP, no solo del ámbito local. También estuvieron en su presentación muchos diputados del partido de la Asamblea.

Pilar Nogales nació en Fregenal de la Sierra en 1971 y vive en Mérida desde hace 17 años. Estudió la carrera de Derecho en Cáceres y trabaja como funcionaria de la Junta de Extremadura desde 2003. Está casada con Jose y tiene dos hijos, Pablo y Rubén, que también nacieron en la capital autonómica.

«Me gusta Mérida y quiero a Mérida. Que no le quepa duda a nadie», comenzó diciendo.

Durante la presentación de su candidatura dedicó también unas palabras de agradecimiento a sus padres. Su padre Narciso, marmolista, y su madre Pilar, ama de casa. «Dos personas que lucharon por conseguir que sus tres hijos tuvieran un futuro mejor. Esa capacidad de esfuerzo, de lucha constante y de trabajo de mis padres la asumí como propia».

Dijo que desde siempre sintió vocación de servicio público. Y recordó que sus casi seis años y medio como subdelegada de Gobierno en la provincia de Badajoz fue un periodo en el que puso a disposición de todos los ayuntamientos todo lo que sabía.

Nogales agradeció al presidente del PP, José Antonio Monago, la confianza depositada en ella para encabezar la candidatura. No se olvidó tampoco de dar las gracias a Pedro Acedo «por las muestras de ánimo y cariño que he recibido de él en las últimas semanas».

«Estoy aquí porque me fío de ti. Y porque sé que tu proyecto es el que más aprecio tiene hacia Extremadura y hacia Mérida», le dijo a Monago. Declaró además que sabe que va a recibir todo su apoyo para conseguir «hacer de Mérida la ciudad que merecen todos los emeritenses».

Estatuto de Capitalidad

Se refirió además a que hay que respaldar el Estatuto de Capitalidad. «Hay que aprovecharlo, sacarle mucho jugo y exprimirlo. Para ello vengo a trabajar con humildad y profesionalidad. No sé hacerlo de otra manera», insistió.

La candidata dijo que cree en un proyecto «que es garantía de gestión seria y eficaz. Creo en un proyecto que cuando se materializa en un gobierno siempre incrementa el bienestar de los ciudadanos. Ese es el proyecto del PP. Y ese va a ser mi proyecto».

Se refirió a todos los presentes y dijo que les garantiza que no va a dejar a nadie de lado. «Tanto Mérida como yo os necesitamos a todos. Todos sois necesarios».

Nogales se definió a sí misma como una fiel defensora del trabajo en equipo. «Por eso voy a tener mi despacho en la calle. Estoy ansiosa por saber qué es lo que le preocupa a los ciudadanos. Y todos juntos vamos a conseguir que Mérida brille con luz propia y que asuma y ejerza la condición que tiene de capital de Extremadura con grandeza. Si cuento con el apoyo de los emeritenses el próximo 26 de mayo, lo vamos a conseguir».

Tanto Monago como Acedo alabaron la personalidad de Nogales. Ensalzaron su capacidad de esfuerzo y trabajo. Y Monago dijo estar completamente convencido de que esta será la primera alcaldesa que tenga Mérida.

Los dos líderes populares también insistieron en que el hecho de que Nogales no sea natural de Mérida no significa «que no conozca y quiera a esta ciudad».