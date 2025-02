El Templo de Diana acoge el acto por la visibilidad trans

A. G. Sábado, 1 de abril 2023, 09:17 Comenta Compartir

Extremadura Entiende, una asociación de mujeres lesbianas, trans y bisexuales, celebró ayer por la tarde en el Templo de Diana un acto público por la visibilidad trans.

Fue la primera vez que la asociación hizo su evento del 31 de marzo en la ciudad. Cada 31 de marzo se repite para recordar la discriminación social que sufren las personas trans y en recuerdo a la fecha que impulsó la activista británica Rachel Crandall. Ayer en Mérida ejerció de maestra de ceremonias Laura García Castrillo. «Por un lado celebramos derechos logrados con la ley trans que ha salido recientemente, pero por otro también que necesitamos seguir labrando el futuro». Cuenta Laura que más allá de la flamante ley, siguen las personas trans viviendo con estigma, algo que les condiciona en aspectos tan básicos en su día a día como el acceso a los puestos de trabajo. La delegada LGTBI de Mérida, Pilar Amor, invitó en el acto a todos los asistentes a mostrar lo que realmente son porque lo no se muestra no se conoce y no se ve. Se leyó también un manifiesto en defensa del colectivo.