El templo dedicado a Julio César bajo la calle Viñeros de Mérida

En la calle Viñeros 17 de Mérida, enfilando ya con Los maestros y junto a las cuatro esquinas se ve un muro envejecido y se intuye un bosque tras la tapia.

Lo excavó en su día el Consorcio y la idea es abrirlo para mostrar ... los restos de un templo del que se habla poco en Mérida pero que tiene su relevancia arqueológica.

Félix Palma, el director del consorcio y uno de los arqueólogos que lo excavó, explica esta tarde a las ocho en el Liceo la dimensión arqueológica, urbanística y de lo que puede enriquece al relato de Augusta Emerita. Siguiendo el modelo de lo que ya se ha hecho con el templo de la calle Holguín. Partimos de una premisa: Mérida, al ser capital de la lusitania, contó con varios templos. Siguiendo el modelo de Roma. Cita Félix Palma la monografía del año 2009 sobre los recintos forenses de Augusta Emerita que redactó junto a Rocío Ayerbe y Teresa Barrientos. En base a las excavaciones que se iban haciendo en la zona y según la documentación antigua pudieron dibujar la configuración del foro de la ciudad. No se conocía hasta entonces el diseño que llevaba. Y aparieron nuevos espacios vinculados a esta gran fachada que iba por la calle los Maestros. En la calle Viñeros 17 — el único solar que no se ha podido edificar en 25 años tras un trabajo arqueológico– documentaron lo que pudo ser el podium de un recinto forense.

El repertorio templario que más o menos todos ubican en Mérida incluye el Templo de Diana, el de la calle Holguín y el de Marte, que no se sabe donde está pero se cononce por la inscripción reutilizada en el Hornito. La monografía de Félix Palma, Rocío Ayerbe y Teresa Barrientos incorporó uno en la calle Baños y el de Viñeros. «Creemos que tiene una importancia histórica y patrimonial destacada. El objetivo debe ser devolvérselo a la ciudad». Por eso espera que en un futuro se pueda adquirir el solar y abrirlo a los visitantes. Destaca por su nivel de conservación y resume muy bien por qué aquellos espacios que se reutilizaron en épocas posteriores —como el Templo de Diana— se han conocido mejor que los que no.

Con la documentación antigua verificaron el sondeo de la calle de los Maestros en 1976 que ubicó una plaza de granito. También muros relevantes y epígrafes a divinidades o a personajes importantes de la ciudad. Destaca la manzana, por tanto, como un entorno de carácter público en el que era fácil que hubiera un templo. Fueron completando el puzle y arquitectónicamente llegaron a una construcción que seguía el modelo en otras proporciones del Tempio del Divo Giulio de Roma.

Tras el asesinato de Julio César, explica Félix Palma, Augusto construyó luego un templo que se inaugura el 29 a. C en el lugar donde cremaron su cuerpo. Lo hizo para divinizar a Julio César, pero con la estrategia política de presentarse ante los demás como el hijo de un dios. «Fue una jugada maestra desde el punto de vista político». Esa construcción sirvió de modelo al de la calle Viñeros. Coincide en cronología y es tan antiguo como el Templo de Diana. Así lo dice la estratigrafía.

Tuvo un acabado en granito y no en mármol como los de la época de Tiberio. La pregunta que hay que hacerse ahora: ¿A quién se dedicó? No se sabe porque no han hallado en las excavaciones la inscripción. Igual que tampoco se sabe a quién se dedica el de Diana. La propuesta de Félix Palma y de los arqueólogos del Consorcio es que si coincide en cronología y sigue el modelo del Divo Giulio de Roma es muy probable que también se hiciera en su honor.

Y hay otro argumento local que refuerza esta hipótesis. Las legiones V y X que fundaron Agusta Emerita las creó el propio Julio César. Pudo ser igualmente una forma de recordar el pasado legendario de la V y la X. «Dejemos claro que se trata de una hipótesis, pero no hay duda del modelo que sigue y por lo tanto la inspiración que tuvo».

Las excavaciones en Viñeros se hicieron en 2008, los propietarios no pudieron edificar lógicamente por la relevancia de los restos y el Consorcio quiere adquirir el solar para adecuarlo, documentaron y abrirlo al público. «Una vez integrado sería algo parecido a la visita del templo de la calle Holguín». Se verían las pasarelas y los tres metros de altura de podio.

Destaca el director del Consorcio también la reinterpretación que hay se puede hacer del foro de Mérida , que pasa de tres a cinco templos. «Hablamos del lugar más importante dentro de la ciudad más importante de la lusitania».