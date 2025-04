Y la tatarabuela Manuela conoce al pequeño Ares

Antonio Gilgado Mérida Jueves, 14 de marzo 2024, 07:20 | Actualizado 09:23h. Comenta Compartir

Manuela no se despega de Ares. Abraza y mira al bebé. Se lo lleva al regazo. Sonríe. «Es muy bueno. Su madre también era muy buena de niña». Se emocina Raquel. Nieta de Manuela y abuela del niño. Y Cristina, la madre del bebé y bisnieta de Manuela. Cinco generaciones hasta llegar a este momento. Un abrazo en el que cabe un siglo entero. Cuenta Manuela Sauceda que su edad no está muy clara. Oficialmente nació el 31 de enero de 1924 en Calamonte. Era la menor de seis. Pero sus hermanos siempre le dijeron que el padre no fue al registro hasta un año después, por lo que es muy probable que naciera el 31 de enero de 1924. Abuela centenaria. Sana como un roble y con la mente lúcida. Tanto como para acordarse de los malos de la guerra. Del día que fueron a detener a su hermano mayor a casa. Buscaban a todos los afiliados a UGT de Calamonte. Nunca más lo vio. Cree que está bajo las naves de El Escobar, donde al parecer fusilaron y enterraron a muchos sindicalistas de Calamonte.

Y lucida también para saber lo excepcional que resulta conocer a su tataranieto. Y para decirle a Cristina, su bisnieta, que le dé al niño todo lo que ha visto en casa. «Hemos sido humildes y hemos pasado mucho, pero nos queremos mucho todos».

No tuvo una vida fácil Manuela. Infancia marcada por la guerra. Le quitaron de la escuela y se puso a trabajar para no pasar hambre. Entró a servir. De interna a los 16. Luego se casó con José, soldador en el matadero de Mérida.

Recuerda que aprendió a leer y escribir casi a los sesenta en la sede de la asociación de vecinos de Plantonal de Vera. Ha contado varias veces su vida porque más de una vez ha grabado vídeos para una nieta que le interesa los testimonios de la Mérida del siglo pasado. Tuvo tres hijos, llegaron luego siete nietos y once biznietos. Y feliz ahora porque se estrena como tatarabuela.

La bisabuela murió

El siguiente escalón sería para Eufemia, nació en el 51. Su hija. Murió hace siete años. Luego iría la nieta Raquel. Que acaba de ser abuela. En la cuarta generación Cristina. Madre a los 24 de Ares desde el 28 de febrero. La tatarabuela vive junto al colegio Antonio Machado con su hijo y visita a menudo a su nieta Raquel en la Corchera. Y allí coincide con Cristina y Ares. Cuenta la joven madre que su bisabuela en realidad ha ejercido de abuela presente y comprometida. Que pesaba los veranos en su casa y le cuidaba cuando Raquel trabajaba. Ares ha sido un niño buscado porque tenía claro que quería ser madre joven y su pareja también. Tiene casa, trabajo fijo y una pareja estable. ¿Para qué esperar?, pregunta. Y luego está Raquel, que debuta como abuela a los 52. También encantada del nuevo escalón que sube. «Es la mejor edad para ser abuela». ¿Para qué esperar?

