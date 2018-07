Afectada por el brote de salmonelosis de Mérida: «Tardaré en comer comida china» Restaurante donde se sospecha que tuvo origen el brote. :: / BRÍGIDO Relato en primera persona de Toñi Escobero y su «mala experiencia» con la infección intestinal TOÑI ESCOBERO Viernes, 27 julio 2018, 07:59

El domingo había llegado de viaje y no me apetecía cocinar para mí sola, así que pedí comida a domicilio al restaurante chino que conozco en Mérida y donde he comido en otras ocasiones sin ningún problema. Encargué arroz tres delicias, pollo con almendras y un rollito primavera. Lo que me sobró al mediodía, me lo comí por la noche. El lunes fui a trabajar a la oficina del Festival con normalidad. A media mañana empecé con una leve colitis. Por la tarde la frecuencia de visitas al baño fue en aumento y por la noche empecé a notar malestar general, me dolía el cuerpo. Me tomé un paracetamol y algo se me alivió el dolor corporal pero a lo largo de toda la noche no hice otra cosa que levantarme con una colitis continua y vómitos. Por la mañana pedí un taxi y me fui a urgencias del hospital. Fue en Admisión, al contar lo que me pasaba y preguntarme si había comido en un chino, donde me enteré de que había más casos como el mío en la ciudad. El médico después me explicó que había una veintena de casos, con dos ingresados y que habían dado aviso a Salud Pública.

Pasé unas horas en observación en urgencias, me pusieron suero y medicamentos para los vómitos. En cuanto me sentí mejor, 5 o 6 horas, me mandaron a casa con un tratamiento antibiótico y dieta líquida y blanda según evolución. Al día de hoy no tengo fiebre, solo se mantiene la colitis, aunque con menos frecuencia, el dolor de barriga y cierta debilidad, así que voy mejorando.

En estos días no he podido ir a la oficina, aunque puedo trabajar desde casa desde que no tengo fiebre. Por primera vez me he perdido un pase gráfico y un estreno del Festival de Mérida en los siete años que llevo trabajando allí, y me ha dado un poco de rabia.

No he tenido miedo porque en ningún momento me he visto grave grave, pero sí es verdad que he pensado que menos mal que algo así te coge sana, si no acaba contigo.

Tardaré en comer comida china, pero seguro que volveré a hacerlo. Eso sí, dudo mucho que en el mismo restaurante. Me encanta la comida china y de otras nacionalidades y comer fuera, así es que esto no lo va a cambiar. Creo que algo así me hubiera podido ocurrir en cualquier otro sitio. Es verdad que debería haber más responsabilidad y cuidado de los restaurantes porque ponen en peligro la vida de las personas y como mínimo hacen que pases innecesariamente por una mala experiencia.

Hoy he ido al médico. Me ha confirmado que la evolución es favorable. Aún no tienen los resultados del cultivo que hicieron en Mérida para determinar si es o no salmonelosis. En mi caso, afortunadamente, ha sido una salmonelosis (si se confirma) leve, molesta, pero leve. Pero si lo mío ha sido leve, no quiero ni imaginar cómo será sufrir una intoxicación grave por salmonela.

No conservé el tique de compra de la comida, así que no puedo reclamar al restaurante, al menos eso creo. Pero sí me gustaría que como mínimo, de confirmarse que la intoxicación procedía de este lugar, los dueños se disculparan conmigo y con el resto de afectados públicamente.