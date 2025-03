El taconeo de Penélope cierra la odisea del María Luisa

A. GILGADO Domingo, 10 de julio 2022, 07:43 Comenta Compartir

Julio Corrales estuvo en la primera representación del Cine Trajano de la calle Muza. No sabe muy bien la fecha. Pero echa pronto las cuentas. Aún no se había casado y ya lleva sesenta de matrimonio. El Cine Trajano fue luego la Sala Trajano. Y siempre que pasa por la puerta se acuerda de aquella noche. Por eso ayer quiso ir con su esposa a la primera función del reestreno del María Luisa. Se sentó en la última fila del patio de butacas. «Cuando he sacado las entrada me daba igual la obra, quería ver la primera función. Aquí he venido toda la vida al cine. Primero al gallinero cuando era niño y luego abajo».

Presume de haber conocido todos los cines que han abierto en Mérida. Ascensión Segura también le daba un poco igual la obra que se puso ayer en el nuevo María Luisa. Fue por la vinculación emocional con el recinto. «Para nosotros es muy importante recuperarlo. Aquí se han vivido muchas historias y se ha luchado para tenerlo. Es un éxito». Cogió las entradas el primer día que salieron a la venta. El público llegó pronto. A las siete y media entraron los primeros. Se encargaron de acomodar el equipo que trabaja cada noche en el Teatro Romano. Jesús Cimarro, el director del Festival, estuvo en el vestíbulo saludando. Funcionó la taquilla hasta pasada las ocho y se llenó, sobre todo, el patio de butacas.

Muchos huecos en cambio en los palcos más altos. A las ocho y cuatro y se apagaron las luces. Escenario a oscuras iluminando la sombra de un bailarín. Primeros taconeos. El María Luisa cierra su odisea de veintidós años y cinco meses. Arranca una nueva etapa. Y hubo ayer, en cierto modo, un guiño de la programación. Contaron los bailarines del Ballet Español de Murcia el drama de Penélope en La odisea de Homero. Una hora y media después se volvieron a encender las luces. El público se puso en pie para despedir a los bailarines. Inauguración exitosa. Había todavía tiempo para la segunda ración de la noche en el Teatro Romano. Con esa intención se programó a las ocho en el María Luisa, para no solapar con el recinto principal.

Las funciones se retoman en el María Luisa el próximo sábado. Esta vez con la compañía portuguesa Chapito y su versión de Antígona. El sábado 23 es el turno de la Compañía Nacional de Teatro Clásico con Numancia. Muchas expectativas para la del treinta de julio. Vienen las Niñas de Cádiz y su particular puesta en escena de las Bingueras de Eurípedes. El domingo 31 cierra Els Joglars con ¡Qué salga Aristófanes¡. Una vez que pase el Festival, la previsión del Ayuntamiento pasa por tener programación propia en diciembre. A pesar de las desavenencias pasadas, hay un acuerdo económico con la Junta para sacarla a concurso. Ya lo dice Homero en La odisea. «Dejemos que el pasado sea pasado».

