Suspenden de manera temporal las extracciones dentales no urgentes en el Centro Mérida Norte

Algunos pacientes y usuarios del centro de salud Mérida Norte han hecho llegar a HOY algunas quejas sobre las averías que se han producido en alguno de los sillones donde son atendidos cuando son supervisados por la Unidad de Salud Bucodental del centro sanitario. En este sentido, la Gerencia del Área de Salud de Mérida aclara que los sillones de esta unidad no están averiados y que «las consultas de Odontología están en funcionamiento y atendiendo pacientes». No obstante, declaran que sí que se ha producido una avería en la instalación que da suministro de aire comprimido a esas consultas. «Esto ha obligado a suspender de manera temporal únicamente las extracciones dentales no urgentes. El resto de intervenciones se siguen realizando con normalidad», insisten. Ante esta situación y, mientras se solventa la avería, la Dirección de Atención Primaria ha previsto la derivación a otra unidad de salud bucodental del área para las extracciones dentales calificadas como urgentes. «La Gerencia del Área tiene ya muy adelantadas las gestiones para sustituir esta instalación y espera tener resuelta la avería durante la semana próxima».