Las supervoluntarias de Mérida

Siempre que le preguntan a David Tobajas – el presidente de la Plataforma del Voluntariado de Mérida– por el número de reclutados, dice lo mismo: Dar ... una cifra es mentir.

Hay quien va a dos o tres sitios, quien solo acude a llamadas puntuales o los que entran o salen según su disponibilidad.

Pero puede que en el listado conjunto de números a los que llamar haya más de mil personas.

Los que llevan tiempo en ese directorio destacan la invisibilidad de la solidaridad de la ciudad. «Hay mucha más gente necesitada de lo que la gente se cree y muchos también dispuestos a ayudar. Hasta que no estás en este mundo no eres consciente». Habla Manuela Honrado Acedo. Se puede decir que es una supervoluntaria por el tiempo que lleva dedicándose a los demás. Empezó en la Plataforma de Ayuda a los Refugiados de Extremadura. Colaboró con colegios del Amazonas y ahora es voluntaria de Cepaim. La cooperación –cuenta– ha movido siempre su vida. Tiene Cepaim un programa de formación para los migrantes que llegan derivados a Mérida y no hablan español. Y Manuela, como maestra, se ha metido en ese programa para reforzar la atención de los usuarios. Enseña a los niños para que su escolarización en la ciudad resulte más llevadera. «Al entregar tu tiempo, también recibes mucho. Yo he aprendido de otras culturas y eso te enriquece».

Manuela pasó ayer la mañana en el parque López de Ayala hablando a los que se acercaban sobre el voluntariado. Cree que su experiencia puede también alentar a otros vecinos de Mérida que se preocupan por las necesidades de los demás. «La mayoría de las asociaciones de la ciudad que se dedican a los cuidados y a la solidaridad las sostienen mayoritariamente mujeres y estaría bien que eso cambiara».

Supervoluntaria también se puede considerar a María Isabel González Collado, paciente oncológica desde hace seis años. En su caso, descubrió que al escuchar a otros pacientes le calmaba. Por eso se hizo también voluntaria de la Asociación Española Contra el Cáncer. Su experiencia también le sirve a otros pacientes que empiezan con los tratamientos. Se encarga de organizar caminatas y paseos con otros usuarios de la Asociación Española Contra el Cáncer. «Emocionalmente me ayuda. Cuando yo transmito mi experiencia a otros me resulta muy satisfactorio. Y hay gente que también me dice que escucharme a mí le calma».

Supervoluntarias también las que están en más de una asociación. Pepi Pérez Barrera, por ejemplo, reparte su tiempo entre el comedor social y los mayores que viven solos. Una vez por semana va a servir y limpiar todas las instalaciones del comedor. Y el resto de días visita a ancianos que viven solos o que pasan mucho tiempo solos en casa. Como conoce ya muchos casos, pues ejerce también de coordinadora. Recluta voluntarios para que vayan a ver a los que necesitan compañía. Lo hace porque en su día a ella también le ayudaron.

Fue cuando su madre enfermó. Dejó de salir de casa y pidió un voluntario para no dejarla sola mientras trabajaba. «Le aportó tanto y le hizo tanto bien que me convencí». Compañera suya es Ángela Blanco Domínguez. También en el comedor y con los ancianos. «Yo tenía muchas horas libres y la cabecita enredada. Para mi propio beneficio, empecé a ayudar a los demás». Ahora cree que es la mejor decisión que tomó. Alerta del número de ancianos solos en la ciudad. «Hay muchos. Parecen invisibles. Nadie habla de ello». Cree que se pierde un legado vital que ayudaría a otras generaciones. «Cuando conoces por lo que ha pasado una persona de noventa años descubres lo que te puede enseñar su experiencia». Por eso defiende los encuentros entre jóvenes y mayores. «Es un beneficio para ambos, no solo para los ancianos».