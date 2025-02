Suárez Somonte abre al tráfico con cámaras y a la espera del radar

En marzo del año pasado se cerró al tráfico Suárez Somonte y la manzana cercana al Museo Romano.

Hoy abre por fin ya como ... plataforma única. Sin aceras ni desniveles y haciendo más cómodo el tránsito de los peatones y de los residentes con problemas de movilidad.

Aclara el Ayuntamiento que no habrá restricciones a la circulación, los coches harán el mismo itinerario que antes de las obras, pero con algunos cambios.

El principal es que ya no se permite estacionar en los laterales. Los conductores podrán parar, pero no aparcar. Y otra novedad relevante: se controlará la velocidad.

Ya se han colocado las cámaras de vigilancia y en los próximos meses se pondrán radares para que los conductores no superen los 20 kilómetros por hora. Son calles estrechas, sin acera y con muchos residentes. También se ha reforzado la señalización de la manzana advirtiendo de la preferencia peatonal.

Con esta obra completa Urbanismo un corredor que se une a la manzana de Lennon y Graciano y la plaza de Santa Domingo.

El nuevo tramo sigue por Suárez Somonte, Hernán Cortés y Parejo. El cambio de pavimento se hecho en dos lotes distintos, adjudicados ambos a la constructora Imesapi por 1,5 millones de euros. La financiación viene por los fondos europeos que se abrieron tras la pandemia sanitaria, los NextGeneration, que tienen una línea dedicada a la accesibilidad en los cascos urbanos.

El Ayuntamiento aprovechó esta cobertura para ampliar la red semipeatonal.

El trazado ha obligado a desplazar algunas zonas de aparcamiento de pago y ha generado críticas de los vecinos y comerciantes. Hay calles donde antes no se pagaba por aparcar que ahora tienen zona verde o azul y otras que antes pagaban que han pasado a plataforma.

Los residentes se quejan de que el uso de la plataforma única es poco flexible con los vecinos que se mueven en coche y no tienen cochera propia. El 24 de enero pasado, una enfermera fuera de servicio se acercó hasta la calle Hernán Cortés para visitar a dos enfermos para comprobar si había empeorado su estado de salud y cuando bajó del domicilio fue multada por la Policía Local. Los agentes le explicaron que ya no se puede dejar el vehículo en un lateral y bajarse como hacía antes. Y a los comerciantes no termina de gustarle el formato porque la accesibilidad urbana no ha ido acompañada de aparcamientos cercanos públicos y gratis.

El Ayuntamiento defiende la inversión porque entiende que tiene Mérida ya una red de calles en el centro más accesible, cómoda y apropiada para una ciudad Patrimonio de la Humanidad. El dinero de la Unión Europea no se ha usado solo para cambiar el suelo y quitar las aceras, han aprovechado para sustituir redes subterráneas de saneamiento antiguas –algunas con más de cincuenta años–, enterrar cableado eléctrico y sustituir las farolas. En Súarez Somonte todavía quedan algunos remates por terminar y pero se abre al tráfico desde hoy para agilizar el paso de coches desde Santo Domingo hasta la puerta del Teatro Romano y ante el repunte del turismo en primavera. En la manzana que se ha intervenido ahora se han abierto en los últimos meses muchos alojamientos para visitantes.