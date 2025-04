Stop a los disfraces 'sexy' para los niños en Carnaval

Los disfraces deben ser creativos, originales, flexibles, que rompan con los estereotipos asignados a mujeres y hombres y, por supuesto, adaptados según la edad que ... tengan los niños.

La delegación de Igualdad envió la semana pasada una carta a los colegios de Mérida. En los centros suelen organizar fiestas de disfraces por estas fechas y en Igualdad creen que los docentes son la mejor red para articular un mensaje y que luego llegue a las familias. «El ideal sería conseguir que nuestros niños no asuman sin más los roles establecidos, sino que puedan cuestionarlos y decidir libremente de qué manera quieren vivir la fiesta con sus compañeros».

Recomienda evitar los elementos que se vendan con un envoltorio o un tema acompañado con el apelativo 'sexy', algo habitual para hacerlo más llamativo. También que la diferenciación entre los temas que eligen los hermanos no se marque por el género sino por la originalidad que cada uno quiera destacar. Y en el caso de que un niño quiera ir de mujer, se vista para admirarla, «no para mofarse de ella», alerta Aragoneses en sus recomendaciones.

Lamenta que se usen, a veces, como una forma de ridiculizar a los demás y de esta forma los niños formen parte, sin saberlo, de un mensaje negativo en el atuendo que llevan.

Si se quieren vestir sobre alguna profesión en concreto, animan igualmente a hacerlo traspasando los tópicos que hay sobre el mundo laboral. «Ni ellas tienen que ser siempre monas ni ellos musculosos». Han detectado que tradicionalmente el Carnaval tiende a sexualizar las profesiones femeninas y en cierto modo a desacreditar laboralmente a las mujeres. Por eso pretenden evitar que los niños caigan en estos mismos estereotipos con el vestuario y el maquillaje que se pongan. Llama también la atención sobre los excesos que se permiten según los complementos que lleve un compañero porque hay quien cree que el atuendo permite superar límites que habitualmente no se consienten. Y aprovechan para acosar, tocar y hostigar con la excusa de la caracterización y no tiene en cuenta el consentimiento del otro. Una línea que nunca debe cruzarse. «No todo vale. No es no», reza la guía sencilla y práctica que ha mandado la delegación de Ana Aragoneses.

La delegada insiste en que solo trabajando de forma transversal se consiguen resultados y se derrotan los comportamientos más inapropiados. «Intervenimos en todas las fiestas y eventos que se hacen en Mérida y el Carnaval es una de ella». Se ven por la calle muchos disfraces hipersexualizados, recuerda la delegada. Por eso quieren que los colegios, que suelen trabajar también el Carnaval en las aulas, tenga en cuenta el machismo que destilan algunas opciones para explicarlas a los alumnos. Animan a disfrazarse como forma de humor para superar los estereotipos que tanto influyen en los niños. Y con las recomendaciones quieren ayudar a las familias a identificar los más inapropiados. «Somos la administración más cercana y tenemos un compromiso por sensibilizar y prevenir».

Puntos violetas

Y como es habitual en las fiestas y eventos que mueven a mucho público en la ciudad, se instalarán en la plaza de España los puntos violetas. Funcionarán el viernes 25 de febrero y el lunes 28 en la fachada del Ayuntamiento.

Habrá una mesa informativa de seis a ocho por las tardes para explicar a la gente lo que hay que hacer si alguien sufre o es testigo de una agresión sexista. Ana Aragoneses agradece que se hayan sumado también los bares y negocios de hostelería a colaborar con esta iniciativa. «Queremos que las mujeres y las niñas se sientan seguras en las fiestas». En el caso del Carnaval, en esta primera edición pospandemia se espera que el público se concentre, sobre todo, sobre la carpa que se montará en la Plaza de España y por las casetas de las agrupaciones en el Paseo de Roma, frente a Morería.