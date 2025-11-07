El sorteo de la Lotería Nacional deja parte del primer y segundo premio en Extremadura El primer premio se ha vendido en Mérida, dotado con 30.000 euros al décimo, ha recaído en el número 87410

El sorteo de Lotería Nacional celebrado este jueves, 6 de noviembre de 2025, ha dejado parte de su primer premio en Mérida.

El primer premio, dotado con 30.000 euros al décimo, ha recaído en el 87410 y el segundo, dotado con 6.000 euros al décimo, en el 07585. Los reintegros han sido los números 0, 6 y 7.

La administración de Loterías número 2 de Mérida, ubicada en el número 9 de la plaza de España, ha vendido ocho décimos del primer premio, es decir ha repartido 240.000 euros.

Ana Vera se mostraba encantada esta mañana y apuntaba que «este año está siendo bueno», en cuanto a premios repartidos. La empleada de la administración señalaba que este 2025 ya habían repartido más de 32.000 euros en la Primitiva con un boleto de 5 más el complementario y varios premios de más de 2.000 euros. «La mañana de este viernes ha habido mucho movimiento», reseñaba contenta tras saber que habían repartido ocho décimos premiados con 30.000 euros cada uno.

Segundo premio

Además, el premio también se ha repartido en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), Motril (Granada) y Felanitx (Mallorca).

Además, parte del segundo premio también ha ido a parar a la región extremeña, concretemante a la localidad cacereña de Caminomorisco. Aún no se sabe cuantos décimos se han vendido en el Despacho Receptor 19.360, ubicado en el número 5 la plaza de la Libertad del municpio cacereño.

Por su parte, los boletos agraciados con el segundo premio se han validado en administraciones y despachos de las provincias de Alicante, Álava, Barcelona, Burgos, Córdoba, Las Palmas, Madrid y Santa Cruz de Tenerife.