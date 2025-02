«No somos sombras, queremos trabajar»

Antonio Gilgado Mérida Sábado, 11 de junio 2022, 07:59 Comenta Compartir

Sentadas en el escenario del teatro formando un corro. Confesiones personales en voz alta. Llanto de quien se derrumba cuando verbaliza sus temores. Aplausos tímidos y espontáneos. Palabras de ánimo del concejal Fuster. Son un equipo. Diecisiete desempleadas han estado tres meses entrenándose para volver a trabajar después de mucho tiempo en la cuneta. Un programa de reenganche del Sexpe en el Centro Cultural de Nueva Ciudad les ayuda. Ayer se fueron a casa con un chute de autoestima para no caer en el desánimo.

Bastaba escuchar a Nuria Ruiz al salir de la sesión. «No voy a parar de buscar», decía antes de subirse al coche. Quince años lleva Nuria en el paro. Administrativa en Mapfre hasta que fue madre. Tuvo tres hijos y vive en Proserpina. Imposible compaginar horarios de colegio y extraescolares con su jornada laboral. Aparcó su mundo laboral y se volcó en la educación de los niños. Ahora que son casi adultos, Nuria quiere volver a cotizar. Pero la vuelta está siendo más complicada de lo que esperaba. «Volvería a hacerlo. Le he dado a mis hijos la educación que necesitaban, pero he pagado un precio muy alto». Administrativa, conserje, limpiadora... Ha perdido la cuenta de las selecciones a las que ha echado curriculum. Nadie le ha respondido. No baja los brazos. «Voy a seguir». Agradece que el Sexpe tenga, al menos, un programa para ellas. Se autodefinen como las sombras de las estadísticas. Mujeres que se han dedicado a cuidar a sus hijos o a sus padres y ahora el mercado laboral les penaliza por el tiempo de descuelgue. «Cuando miran tu curriculum y ven que llevas tanto tiempo fuera te descartan de inmediato. No hay opciones».

Se han puesto en forma en las sesiones de entrenamiento. Manejan páginas de ofertas y cursos de Internet, reelaboran curriculum y no les tiembla la voz en una entrevista de trabajo. «Ahora noto que estoy en el camino», explica Nuria.

El paro femenino representa el 62% del total y hay desproporción sobre el masculino en todos los tramos de edad

Caso similar el de Nena Ríos. Vivía en una finca agrícola de Mérida hasta que fue madre. Se mudó a la ciudad para que su hija no tuviera que hacer tantos kilómetros para ir al colegio. Seis años tiene la niña ahora. Cocinera y monitora de comedor con vocación. Ha hecho las prácticas y le gustaría repetir con los niños ya con un contrato laboral. «No es fácil salir adelante. Tengo mucho apoyo de mis compañeras». Uno de los aplausos del día se lo llevó ayer Yubisai Ramírez. Tres años en Mérida desde que salió de Venezuela. Profesora de literatura en su país. Aquí trata de arrancar haciendo cursos de mozo de almacén o de dependientes hasta que pueda homologar su título de maestra. Ayer le dijeron que el día quince empieza en el Decathlon. Será su primer contrato laboral en tres años. Cree que la han seleccionado por la confianza que transmitió en la entrevista.

Aprendió en el entrenamiento que no hay una segunda oportunidad para una mala primera impresión. «Todas hemos ganado en confianza. Yo estoy muy feliz». Zoraida Carretero ejerce de entrenadora del grupo. Su trabajo consiste en orientar. Explicarles los sitios donde buscar por perfiles y los cursos que les pueden ayudar es la parte fácil. Lo complicado es devolverles la confianza.

Salir del entorno doméstico, explica, ya es un logro en algunos casos. Muchas no han hecho nunca una entrevista de trabajo. Los últimos empleos fueron por contactos cercanos. Como se conseguían hace veinte años. «Aquí tenemos a gente que empieza a tomar las riendas de su propia vida. Afrontan un cambio bestial». De ahí el lema que han repetido muchas veces. 'Dejar de ser una sombra'. Huye la entrenadora del rol asistencialista. Quiere que sean ellas mismas las que se reactiven. No hay otra forma de salir del paro y de dejar de ser una sombra que poniéndose las pilas. Buscar, preguntar, informarse uno mismo de los sitios en los que necesitan gente. Está muy satisfecha. Empezaron diecisiete y han quedado trece. Cuatro han contratos. El primer empleo en muchísimo tiempo en algunos casos y con todo en contra.

Hay madres que han cuidado solas a sus hijos. Julio César Fuster, el delegado del Ayuntamiento, aprovechó la invitación para lanzar un mensaje a las empresas de la ciudad. Dejen de pedir en las entrevistas cuestiones personales apelando a la vida familiar de las candidatas y céntrense en la actitud y en las habilidades personales. La cualificación es importante, pero la actitud es un valor añadido que no todos tienen.

Reconoce Fuster que Mérida tiene un problema con el desempleo femenino. Las mujeres representan el 63% del paro en la ciudad. Hay desproporción con el masculino en todos los tramos de edad.

Y parte de ese desequilibrio viene por las pocas oportunidades que dan las empresas a mujeres como Nuria, Nena o Yubisai. No es fácil dejar de ser una sombra.

