Antonio Gilgado Mérida Lunes, 1 de mayo 2023, 07:45

Crispación en Proserpina. La comunidad de residentes del Balcón convocó la semana pasada una manifestación en la Plaza de España. «¡Proserpina no es una letrina!», gritaban en la puerta del Ayuntamiento. Y desde el equipo de gobierno municipal acusaron al presidente de hacer un uso electoralista y oportunista a un viejo problema. Y les recordó que precisamente en Balcón de Proserpina –el residencial junto a la muralla– la cédula de habitabilidad está condicionada a una depuradora que ellos se comprometieron a construir como propietarios y no lo han hecho. No es la primera convocatoria de este tipo y todo apunta que tampoco la última. Hay un compromiso del equipo de gobierno actual desde hace ocho años de integrar a la charca en el saneamiento municipal. Las construcciones más antiguas se hicieron antes de que se obligara a hacer depuradoras a los propietarios. Cada uno se hacía su fosa. Todas la casas que rodean a la charca tienen una. Guardan su agua sucia y cuando se llena llaman al camión de FCC para que la vacíe.

Carmen Yáñez, portavoz municipal, explica que están buscando fondos para acabar con esta fórmula de las fosas sépticas y poner alrededor de la charca una red común de saneamiento y depuración, y que en muchas reuniones que han tenido con la comunidad de Balcón y con la asociación de vecinos así se lo han trasladado. «Sabemos cuál es nuestro compromiso electoral en 2015 y 2019, pero debemos saber cómo hacerlo, cuantificar la inversión y planificarlo».

Ocho años después de aquel compromiso, la solución no parece tan sencilla como abrir una zanja perimetral y enterrar los tubos para que enganchen las casas porque hay un subsuelo granítico que lo impide. Sin solución a la vista para el agua residual de Proserpina.

Manuel López Cordero, vicepresidente de la Comunidad de Propietarios Balcón de Proserpina, dice que protestan porque no ven una intención clara de poner la red para evacuar las aguas sucias. A lo que se añade que también les han quitado el servicio de autobús o algo tan necesario como mejorar los acerados. «Nuestra única opción es la fosa y los camiones de Fomento, que nos cobran 100 euros cada vez que vienen. La otra alternativa sería verter y evidentemente no lo vamos a hacer». Los residentes ven en el subsuelo granítico una excusa porque en otros emplazamientos con una composición geológica similar a la charca se ha instalado la red de evacuación común. «Si se ha hecho todo el anillo para llevarnos el agua potable, también se puede poner para una depuradora y dar un servicio higiénico». Se han visto muchas veces con el Ayuntamiento, explica el vicepresidente, para que les detallen los supuestos problemas técnicos, pero no terminan de creer los vecinos las razones que aporta el Consistorio.

También le han pedido que mantengan la conexión por autobús urbano. Hasta una parada se hizo junto a la rotonda del Tiro, pero se quitó el servicio porque apenas tenía uso. «Nos dijeron que en invierno no va gente, pero en verano tampoco lo ponen». Desde la comunidad creen necesario reevaluar todos los criterios que sigue el Ayuntamiento sobre servicios o inversión en la charca. Desde que estalló la crisis sanitaria se han multiplicado los residentes fijos y cada vez más segundas residencias son domicilio habitual para las familias. De ahí lo de pedir, por ejemplo, un local para mayores y una sede social.

«Antes de la pandemia no vivía mucha gente allí, pero ahora hay más de dos mil residentes fijos y también hay que atenderlos». Los viejos problemas como la depuración afectan ahora a más gente y surgen además nuevas necesidades. «Somos un barrio más de Mérida». Y como todos, también quieren mejorar el sitio en el que viven.

