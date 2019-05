Solo nueve niños no irán al colegio elegido por sus padres como primera opción en Mérida Padres esperando a sus hijos en la puerta del Trajano. :: brígido Las 750 plazas que se han ofertado en los 21 colegios para el próximo curso académico han recibido 539 solicitudes M. ÁNGELES MORCILLO Mérida Viernes, 3 mayo 2019, 07:56

«Desgraciadamente para Mérida, el proceso de escolarización va a ser muy tranquilo. Y digo desgraciadamente porque lo que nosotros queremos es tener más niños para escolarizar. Pero el próximo curso tan solo van a entrar por primera vez en el cole 539 alumnos de tres años de las 750 plazas que hemos ofertado. Sobran aún 211, algo que solo ocurre en Mérida».

Así lo confirma a HOY la delegada provincial de Educación. Piedad Álvarez indica que en la Zona A se ofertaron 175 plazas y se han recibido 132 solicitudes, en la zona B había 225 en total y se van a cubrir 140, en la zona C se ofertaron 225 plazas y se han demandado 184 y en la Zona D había 125 plazas y se van a cubrir 83.

SOLICITUDES García Lorca 25 plazas y 14 solicitudes Giner de los Ríos 50 plazas y 38 solicitudes Suárez Somonte 25 plazas y 23 solicitudes Trajano 50 plazas y 34 solicitudes Cooperativa Santa Eulalia 25 plazas y 23 solicitudes Antonio Machado 25 plazas y 6 solicitudes Ciudad de Mérida 50 plazas y 43 solicitudes Cervantes 25 plazas y 26 solicitudes Juan XXIII 25 plazas y 2 solicitudes Josefinas 50 plazas y 44 solicitudes San Juan Bosco 25 plazas y 9 solicitudes San Luis 25 plazas y 10 solicitudes Octavio Augusto 50 plazas y 43 solicitudes Pablo Neruda 25 plazas y 1 solicitud y 5 de dos años La Antigua 25 plazas y 13 solicitudes Salesianos 75 plazas y 83 solicitudes Escolapias 50 plazas y 44 solicitudes Dión Casio 25 plazas y 20 solicitudes Calatrava 25 plazas y 6 solicitudes Maximiliano Macías 25 plazas y 7 solicitudes y 25 de dos años Atenea 50 plazas y 50 solicitudes.

En Mérida solo hay dos centros que han recibido más solicitudes que plazas ofertadas. Son el Miguel de Cervantes, en el que se han demandado 26 plazas de las 25 que hay, y los Salesianos, que ha recibido 83 peticiones para 75 plazas. «En el primer caso, hay muchos colegios alrededor donde puede matricularse. Y en el caso de los Salesianos los alumnos que quedan fuera no son de la zona, por lo que se matricularán en otro sitio sin problema», indica Álvarez.

De esta situación se puede sacar algo positivo, sobre todo para los padres. Y es que más del 98% de los niños de 3 años que se escolarizan por primera vez en algún colegio de la ciudad el próximo curso estará en el centro que sus padres han elegido como primera opción. Eso se debe a varios factores.

Por un lado, es una ciudad en la que se da la circunstancia de que hay centros educativos, por ejemplo, como el Antonio Machado, el Calatrava o el Juan XXIII que las familias no suelen participar en el proceso de escolarización. «Saben que van a tener plaza en esos colegios sin problema. Pueden estar viviendo en otros lugares de forma temporal. Y cuando regresan a la ciudad en septiembre u octubre es cuando llevan a los niños a estos colegios», explica.

Otro de los factores es que la ciudad tiene un diseño de plazas escolares que en la actualidad está muy por encima de lo que realmente se necesita.

«Cuando se construyeron tantos colegios hubo un momento que se dimensionó la ciudad para albergar, fundamentalmente, a los funcionarios que trabajan en ella. En esos momentos no se sabía cómo iba a funcionar. Si se iban a quedar a vivir en Mérida o iban a viajar cada día. Y el tiempo ha determinado que un porcentaje muy elevado no reside en Mérida, sino que traslada solo a la ciudad para trabajar. Pero luego vive en otros sitios cercanos como Badajoz, Cáceres, Almendralejo... Esto no nos ocurre en ninguna otra población nada más que en Mérida», indica la responsable de Educación.