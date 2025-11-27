HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Ediles del PSOE y del PP, antes de la manfiestación del 25 N, delante del Consistorio. Hoy han aprobado, junto a los concejales de Unidas y Por Mérida, una declaración institucional. J. M. Romero

Solo los ediles de Vox no suscriben la declaración institucional del 25-N del Ayuntamiento de Mérida

El Pleno constata la renuncia al acta de edil de Ángel de las Heras, del grupo por Mérida

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Jueves, 27 de noviembre 2025, 15:10

Solo el grupo municipal de Vox no suscribe la declaración institucional del Ayuntamiento de Mérida con motivo del 25 N, Día Internacional de la Eliminación ... de la Violencia contra la Mujer. El Pleno municipal ha aprobado hoy ese texto, apoyado por el PSOE, PP, Por Mérida y Unidas por Mérida. Una declaración consensuada con posterioridad entre cuatro de los cinco grupos municipales en junta de portavoces.

