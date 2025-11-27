Solo los ediles de Vox no suscriben la declaración institucional del 25-N del Ayuntamiento de Mérida

Solo el grupo municipal de Vox no suscribe la declaración institucional del Ayuntamiento de Mérida con motivo del 25 N, Día Internacional de la Eliminación ... de la Violencia contra la Mujer. El Pleno municipal ha aprobado hoy ese texto, apoyado por el PSOE, PP, Por Mérida y Unidas por Mérida. Una declaración consensuada con posterioridad entre cuatro de los cinco grupos municipales en junta de portavoces.

«Desde el Ayuntamiento de Mérida y los grupos políticos firmantes de esta declaración volvemos, un año más, a expresar el más absoluto rechazo a todas las formas de violencia machista y a reafirmar nuestro compromiso de contribuir a erradicarlas», se indica en el inicio del texto aprobado.

«No hay espacio para la indiferencia ni para la equidistancia. O estamos con las víctimas o alimentamos el silencio que las desproteje», se agrega tras recordar que este año «conmemoramos un gran hito, la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Este nuevo acuerdo amplía el número de medidas de 290 a 462, incorporando nuevas formas de violencia como la violencia económica, la violencia digital o la violencia vicaria, con una dotación presupuestaria reforzada de 1.500 millones de euros para los próximos cinco años».

Señala la declaración de Mérida que la violencia contra las mujeres adopta otras múltiples formas a las ya indicadas, «más allá de sus manifestaciones físicas o psicológicas. Existen violencias estructurales y normalizadas que siguen condicionando la vida de muchas mujeres. Entre ellas, las derivadas de las desigualdades salariales y laborales, que penalizan la maternidad, limitan oportunidades profesionales y concentran a las mujeres en los sectores más precarizados».

Es igualmente necesario, dice, «visibilizar las discriminaciones que sufren mujeres migrantes, racializadas o en situación administrativa vulnerable, así como el impacto que tienen las desigualdades socieconómicas en quienes viven con menor acceso a recursos y redes de apoyo».

La declaración institucional del 25 N ha sido uno de los asuntos abordados en el Pleno municipal de esta mañana, el correspondiente al mes de noviembre. En él se ha constatado la renuncia al acta de edil de Ángel de las Heras, número dos del grupo Por Mérida, a seguir siendo concejal por motivos profesionales. Como contó HOY, De las Heras va a entrar a formar parte de la plantilla del Consistorio, de forma temporal, como arquitecto, y eso le obliga a dejar su escaño en el salón de plenos.

Además, el Pleno, con el apoyo del PSOE y de Unidas por Mérida, ha aprobado la moción presentada por este último grupo en la que se declara el 2026 como año de la Memoria en Mérida, coincidiendo con el 90 aniversario de la entrada de las tropas franquistas en la ciudad.

En el lado opuesto, no ha salido adelante una moción presentada por Miguel Valdés, portavoz de Por Mérida, en la que se pedía el refuerzo de las medidas de seguridad, el análisis de riesgos y la revisión de licencias en el Polígono Industrial 'El Prado'. Considera Valdés que son necesarios más controles para actuar contra, por ejemplo, los incendios que puedan surgir en naves del polígono. En cambio, el grupo municipal socialista rechaza que no hay que poner en marchas más medidas a las ya dispuestas según la normativa actual.