La Sociedad Micológica abre mañana sus martes en Mérida con el fotógrafo Ayala José Becerra hablará del «fascinante mundo de las setas' y dirigirá un turno en los dos siguientes martes del mes de noviembre

Celestino J. Vinagre Lunes, 10 de noviembre 2025, 07:38

La Sociedad Micológica Extremeña organiza durante el mes de noviembre los 'Martes Micológicos de Mérida' con diferentes ponencias todos los martes, a partir de las 20 horas, en el centro cultural Alcazaba. Antes, desde las 18:30 horas, hay una clasificación y exposición de setas. Mañana, el fotógrafo Ángel Ayala, integrante de la sociedad micológica, desarrolla la ponencia 'Fotografiando setas'. El siguiente martes, 18, será el turno de José Becerra, con su 'Fascinante mundo de las setas' y el martes 25 habrá un taller, también con la participación de Becerra.

Temas

Setas