HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Setas en el campo. HOY

La Sociedad Micológica abre mañana sus martes en Mérida con el fotógrafo Ayala

José Becerra hablará del «fascinante mundo de las setas' y dirigirá un turno en los dos siguientes martes del mes de noviembre

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Lunes, 10 de noviembre 2025, 07:38

Comenta

La Sociedad Micológica Extremeña organiza durante el mes de noviembre los 'Martes Micológicos de Mérida' con diferentes ponencias todos los martes, a partir de las 20 horas, en el centro cultural Alcazaba. Antes, desde las 18:30 horas, hay una clasificación y exposición de setas. Mañana, el fotógrafo Ángel Ayala, integrante de la sociedad micológica, desarrolla la ponencia 'Fotografiando setas'. El siguiente martes, 18, será el turno de José Becerra, con su 'Fascinante mundo de las setas' y el martes 25 habrá un taller, también con la participación de Becerra.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia
  2. 2

    El Gobierno confina las aves de corral en 99 municipios extremeños por la gripe aviar
  3. 3

    Estos son los ciclos de FP con más demanda en Extremadura
  4. 4 Sanguijuelas del Guadiana agota las entradas para su concierto en la Alcazaba en cuestión de minutos
  5. 5

    El SES debe pagar 50.000 euros a un paciente al que provocó daños neurológicos tras una biopsia
  6. 6 Isabel Gemio reivindica sus raíces extremeñas y presume orgullosa de su pueblo
  7. 7

    La Junta plantea dar 2.000 euros a los autónomos con jubilación activa
  8. 8 La Junta suprime el teletrabajo durante las jornadas de paro convocadas por USO
  9. 9 Condenan a un hombre a ocho meses de prisión por disparar a una perra en Calzadilla
  10. 10

    Trans Italia prevé operar en primavera la autopista ferroviaria Valencia-Mérida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Sociedad Micológica abre mañana sus martes en Mérida con el fotógrafo Ayala

La Sociedad Micológica abre mañana sus martes en Mérida con el fotógrafo Ayala