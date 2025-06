Los servicios municipales de Mérida refuerzan su red tecnológica contra los ciberataques

A. Gilgado MÉRIDA. Domingo, 22 de junio 2025, 07:58 Comenta Compartir

El Centro Universitario de Mérida, a través de la cátedra de Ciberseguridad, sigue organizando eventos para promocionar la seguridad digital a pymes, autónomos y particulares.

Ifeme acogió el jueves pasado una jornada de trabajo con expertos y usuarioes.

Julio César Fuster, concejal encargado de recursos humanos n en el Ayuntamiento, explicó que la seguridad digital es un compromiso colectivo que deben afrontar también las administraciones públicas.

El delegado Julio César Fuster estima que se han invertido 17 millones de euros en cinco años

«La ciberseguridad es fundamental para proteger derechos, fomentar la confianza y fortalecer la democracia», explicó. Agradeció a la cátedra de la Universidad de Extremadura y a la cámara de comercio de Badajoz por crear un espacio de conocimiento que fomenta la ciberseguridad como garantía de continuidad, competitividad y resiliencia para las empresas.

Fuster se encarga también de la transformación digital del Ayuntamiento y ha detallado los esfuerzos municipales en esta materia.

Gestiona una red que abarca más de 35 edificios municipales y dan soporte digital a 500 trabajadores.

En los últimos cinco años, explica el concejal, el Ayuntamiento ha invertido casi 17 millones de euros en transformación digital, administración electrónica, ciberseguridad y telecomunicaciones.

Otros 3,5 millones de inversión

Además, se ha destinado una inversión de unos 3,5 millones para la nueva red de telecomunicaciones en los próximos 5 años. Los servicios críticos, que van desde la gestión contable y la licitación electrónica hasta el padrón de habitantes y la participación ciudadana se conectan y operan a través de una arquitectura digital que exige cada vez más robustez, agilidad y vigilancia, explica el delegado.

En este sentido destaca que la transformación digital del Ayuntamiento se ha guiado por el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) y la convicción de que no hay administración moderna sin sistemas seguros.

Reforzar redes, la segmentación y la detección de amenazas en tiempo real son las prioridades que incorpora el nuevo sistema.

Cree también que no importa que la tecnología esté blindada si quienes la usan no están formados, sensibilizados y preparados. Por eso están desplegando campañas de formación permanentes, políticas claras de uso y, lo más importante, una cultura interna que entiende que la ciberseguridad no es un departamento: es una decisión política y una actitud de la organización municipal.

Fuster recomienda que esta responsabilidad se extiende al sector privado, especialmente a las pequeñas y medianas empresas (pymes). A menudo carecen de la capacidad técnica para enfrentar las amenazas digitales. De ahí la oportunidad por la cátedra de Ciberseguridad en Mérida.