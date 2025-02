Malú, Serrat, Poveda y Manolo García estarán en el Stone de septiembre

Antonio Gilgado Mérida Martes, 21 de diciembre 2021 | Actualizado 22/12/2021 07:46h. Comenta Compartir

Carlos Lobo anunció ayer cinco fechas para el Stone 2022. El Festival suele adelantar antes de Navidad algunos nombres para los que regalan estos días entradas de los eventos del mes de septiembre en el Teatro Romano.

La primera cita conocida hasta ahora es la de Malú, el 9 de septiembre, Serrat dos días después, el 11, y Miguel Poveda el 16. El pianista italiano Ludovico Einaudi el 24 y Manolo García el 25. El director dijo al adelantar parte del menú del próximo año que han trabajado para cerrar uno de los programas más completos. La cantante Malú estaba en el programa de 2019 pero su concierto se suspendió entonces por problemas de salud y el promotor quería cumplir ahora con sus seguidores.

Destacó también la parada de Serrat en Mérida en su gira internacional de despedida de los escenarios. A Ludovico Einaudi lo calificó como uno de los mejores pianistas del mundo y sobre Miguel Poveda y Manolo García argumentó que generan también mucho interés por sus últimos trabajos discográficos. Desde hoy mismo se pueden comprar las entradas en la taquilla física de la plaza de España o en la web del festival.

«A nosotros nos da 100.000 euros para tres millones y a otros festivales que valen 150.000 les dan 140.000»

Lobo recomendó a los interesados en los artista anunciados usar solo estas dos vías oficiales. La taquilla y la web oficial, dijo, son la mejor forma de evitar problemas futuros.

Al Stone de septiembre le quedan todavía varios anuncios más, que se irán sucediendo en las próximas semanas.

El promotor musical defendió el retorno y la promoción de Mérida en su evento porque se ha consolidado como el certamen de música más importante de Extremadura.

El Stone tiene un presupuesto de tres millones de euros y en su opinión necesita más ayudas para competir en el mercado de festivales musicales de verano que aspiran a figuras internacionales. Ve una contradicción que la Junta aporte 100.000 euros, pero a la vez ellos tengan que pagar a la misma administración 183.000 euros por el alquiler del recinto monumental al Consorcio. «Yo creo que no procede cuando hay festivales que le dan 150.000 y valen 140.000», comparó el director. Dijo que le gustaría encontrar más apoyo público para poder traer a artistas internacionales de renombre que hagan crecer el Stone porque todo ese esfuerzo tiene una repercusión positiva en la ciudad. «Esta semana he tenido que decir a alguno que no, con todo el dolor de mi corazón, pero lógicamente vamos a seguir por ese panorama. Espero que esto que estoy diciendo lo tengan en cuenta de los que vamos de la mano, como por ejemplo es la Junta». Lobo insistió en que la colaboración de la Junta es fundamental por la repercusión que tienen sus eventos. Con el Ayuntamiento de Mérida tiene suscrito un acuerdo de promoción que se renovó en verano por 175.000 euros anuales hasta 2024. Desde el Consistorio estiman que el Stone tiene un impacto económico de cinco millones de euros en la ciudad durante el mes de septiembre.