Sergio Dalma y Ana Torroja estarán en la próxima edición del Stone&Music de Mérida

Primeros artistas confirmados para el festival Stone&Music. Son el cantante catalán Sergio Dalma y la madrileña, exvocalista de Mecano, Ana Torroja. Cantarán en el Teatro Romano de Mérida el próximo mes de junio. Dalma, el 6; Torroja, el 27, según acaba de anunciar la organización del certamen de música.

Sergio Dalma llegará al Teatro Romano presentando 'Ritorno a Via Dalma', el álbum número 23 de su extensa trayectoria musical con el que vuelve a homenajear a la música italiana. Estará acompañado de siete músicos «con los que sumergirá a los espectadores en un viaje por Italia a través de la música». En esta ocasión, además, lo hará en un escenario que es Patrimonio de la Humanidad que ya conoce. Cantó en el Teatro emeritense el 1 de septiembre de 2012.

Mientras, Ana Torroja, una de las grandes voces del pop en español, presentará un álbum que verá la luz en los próximos meses. 'Se ha acabado el show' y 'La Maleta' son los dos sencillos que ya se conocen de este nuevo trabajo.

Es recocida tanto por haber sido la vocalista del grupo Mecano, como por una exitosa carrera en solitario que comenzó hace casi 30 años. En 2023 recibió el Premio a la Excelencia Musical en los Latin GRAMMY en reconocimiento a una sólida trayectoria artística a la que en el mes de junio sumará un nuevo hito con su actuación en el Teatro Romano de Mérida.

Las entradas para los dos conciertos se pondrán a la venta el próximo lunes a las 11:00 horas. Podrán adquirirse en la web oficial del festival (stoneandmusicfestival.com) y durante el mismo lunes también en la taquilla física ubicada en la Plaza de España de Mérida, que permanecerá abierta de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas. La organización recuerda la importancia de adquirir las entradas en los puntos de venta oficiales para evitar problemas.