«He sentido el apoyo de mucha gente, me voy con la conciencia tranquila»

A Willy le sorprendió el «hola, Manolo», con el que le saludó una representante del Ayuntamiento en el último juicio. Hace poco más ... de una semana se puso de nuevo delante de una jueza para defender su derecho a una indemnización justa.

Dice que no entiende la familiaridad después de la hostilidad pública que le han brindado. Cierra hoy la peluquería que abrió hace cincuenta años en la plaza del Parador, en la esquina del convento de las Concepcionistas. Pronto será derribada.

Deja el sitio pero no el oficio. En una semana reabre en la calle Almendralejo. Emprende otra aventura a los setenta y cuatro años. Da cuatro razones. Primera: «Como autónomo que soy, tengo derecho a jubilarme cuando yo quiera, no cuando lo diga un político».

Segundo: «Amo mi oficio. Me encanta y disfruto. Estoy en forma para seguir». Tercero: «Me lo han pedido muchos clientes, algunos llevan cincuenta años viniendo a mi casa y en los últimos meses me han apoyado mucho».

Y cuarto –va con sorna–: «Tengo que aprovechar la publicidad que me habéis hecho».

Asume con cierto rubor Willy que gente que no le conoce de nada le pare por la calle y le diga: «¡estamos contigo!» o que en un funeral en Villagonzalo se le acerque un desconocido a darle una palmada en la espalda. Insiste una y otra vez en que su conflicto con el Ayuntamiento no hay que interpretarlo como David contra Goliat con la evidente empatía hacia David. «No hay nada de eso. Simplemente de justicia. Me dicen que me tengo que ir. Digo que perfecto, y cuando pregunto por mis derechos como arrendatario me acusan públicamente de ocupa, de extorsionador, de paralizar el desarrollo de Mérida y de quedarme con el dinero de todos los ciudadanos».

–¿Es usted un ocupa ilegal del local? «Tengo el contrato en vigor y he pagado el alquiler todos los meses. La licencia de apertura tiene cincuenta años. Firmada por el alcalde Francisco López de Ayala en el año 1972». Reconoce que jamás pensó que un negocio con veinticuatro metros cuadrados tuviera tanta repercusión por una obra. Guarda en una carpeta las informaciones que se han escrito en estos meses sobre su conflicto.

Insiste una y otra vez en que mucho de lo que se ha dicho es mentira. Nunca. Jamás –aclara con vehemencia y enfado– pidió 90.000 euros por marcharse.

Habla Willy con franqueza. «Estoy muy jodido, pero llevo cincuenta años aquí y tengo callos en las manos y en la cabeza. No me he venido abajo y han tratado de hundirme psicológicamente. Si me conocieran no me insultarían como me han insultado».

Cree que todo el conflicto se podría haber evitado si le hubieran llamado desde el Ayuntamiento para llegar a un acuerdo. «Nadie se ha sentado en una mesa conmigo. Solo a través de cartas y notificaciones judiciales». Está satisfecho por conseguir el justiprecio que marque la Junta como indemnización. «He sentido el apoyo de mucha gente. Me voy con la conciencia tranquila».