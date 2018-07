Una sentencia pone en duda cómo se ratifican las denuncias de la zona azul de Mérida Un controlador de la zona azul pasa por una de las calles reguladas. :: brígido El juzgado anula una multa impuesta al considerar que la denuncia del vigilante no fue tramitada de forma correcta JUAN SORIANO MÉRIDA. Martes, 24 julio 2018, 07:56

Las multas de la zona azul deben ser ratificadas de forma correcta para que tengan validez. Así lo estima el Juzgado de lo Contencioso administrativo número 1 de Mérida, que ha dado la razón a un particular que demandó al Ayuntamiento por una sanción por aparcar sin tique en una de las calles afectadas por estacionamiento regulado.

Los hechos tuvieron lugar el 15 de febrero del pasado año. Dionisio Blanco fue multado con 80 euros por aparcar en la calle Valverde Lillo. Primero recurrió al Ayuntamiento, que desestimó su petición, tras lo que presentó una demanda en el juzgado, para lo que solicitó asistencia gratuita.

Uno de los motivos que alegó su abogado, Jesús Durán, fue que la denuncia no fue ratificada debidamente, argumento que ha sido aceptado por el juzgado.

El fallo destaca que la multa se ratificó de forma genérica, sin boletín individualizado

Tal como recoge el fallo judicial, el Tribunal Supremo ha establecido que los controladores o vigilantes de las zonas de aparcamiento regulado no tienen la consideración ni de agentes de la autoridad ni de auxiliares de la Policía Local. De eso se deduce que sus denuncias son las denominadas de carácter voluntario, que «no gozan de la presunción legal de certeza».

Por lo tanto, «no aportan el valor probatorio que la ley confiere a los hechos constatados por los funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad», añade.

En este caso, se hizo constar que la infracción tuvo lugar en el número 0 de la calle Valverde Lillo, pero ha quedado constatado que no existe. Además, por las fotos del expediente tampoco puede concretarse dónde estaba el vehículo ni si tenía o no tique de aparcamiento.

Además, el vigilante que puso la multa apuntó en el juicio que en su denuncia no puso número de la calle «y que la ratificación que obra en el expediente la hacen en la empresa pero no tiene presente nada delante respecto de lo que ratifica», apunta la sentencia.

«Por ello, se considera que esta ratificación no es válida a los efectos que nos ocupa, dado que la misma requiere evidentemente bien tener presente el boletín de denuncia concreto o bien recordar los hechos, circunstancias que no se dan en este caso a tenor de la declaración de dicho testigo, no siendo más que una ratificación genérica», añade.

Por todo ello, el juez estimó la demanda y anuló la multa. Además, impuso las costas al Ayuntamiento de Mérida. La sentencia es del pasado 10 de julio y no cabe recurso.

Pocos demandan

Esta sentencia pone en evidencia que hay motivos que pueden llevar a anular las multas de la zona azul, como la forma en que se ratifican las denuncias de los controladores cuando se hace de forma genérica. Pero también que para eso es necesario que cada usuario lleve al Ayuntamiento al juzgado. Sin embargo, teniendo en cuenta que las sanciones son de 80 euros y que se pueden anular hasta por 8 euros, pocos deciden complicarse y arriesgarse a perder el juicio o ganar pero tener que pagar las costas.

No fue el caso de Paola Tovar, quien fue multada el pasado año por aparcar en zona azul en Mérida. Ella es procuradora de profesión y su marido, José Andrés Martínez-Carande, es abogado, por lo que decidieron recurrir una sanción que consideraban injusta.

Un juzgado de Badajoz les ha dado la razón después de que el Ayuntamiento haya aceptado sus pretensiones. Según indica Martínez-Carande, en su demanda planteaban que los vigilantes de la zona azul sólo son testigos y sus denuncias deben ser ratificadas. Además, rechazaban que, como indicaba la multa, el tique no estaba bien colocado.

Como el Ayuntamiento de Mérida se ha allanado en la demanda, el juzgado no ha entrado al fondo del asunto y ha anulado la multa sin imponer costas.