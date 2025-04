Una sentencia anula la licencia de terraza del bar Barbarossa de la plaza de España de Mérida

El propietario de un local en el Palacio de la China de la Plaza de España presentó el 25 de febrero en el registro del ... Ayuntamiento una denuncia porque entendía que parte de su fachada estaba ocupada por una terraza con sillas, mesas, sombrillas, jardinera y delimitador de veladores del bar Barbarossa, que está justo al lado.

Explicó además en su denuncia que no había autorizado la ocupación y pidió al Ayuntamiento que al no haberla autorizado, se le anulara la licencia de terraza y se retiraran las mesas de su fachada. El 20 de mayo volvió a insistir y el 27 de mayo le respondieron desde el Ayuntamiento que se harían las oportunas comprobaciones pero que se a simple vista se veía que no afecta a su fachada, por lo que no se levantaría.

El litigio llegó finalmente a los tribunales y el juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Mérida ha considerado las alegaciones del propietario del local del Palacio de la China y anula la licencia concedida al Barbarossa por cupación. La clave de esta decisión judicial está en dos artículos de la ordenanza. Según el número 50, el bar debe contar con autorización expresa de las personas afectadas cuando la longitud excede de la línea de fachada. Aclara el juez en la sentencia que no se debe confundir persona afecta con persona que sufra un perjuicio. Se considera afectado al demandante porque es titular del local sobre en cuya línea de fachada está la terraza. No se está dirimiento en este caso si hay ocupación, itinerario accesible o cualquier otra incidencia, sino que cuando una terraza excede de su fachada y se mete en la de los colindantes ese plus de extensión que le corresponde debe contar con la autorización de los vecinos.

Y luego está el 51, que regula las formas de ocupación. Limita el uso del suelo exterior a la fachada de referencia, en este caso al del bar Barbarossa. Teniendo en cuenta que la referencia es la fachada propia y que para las colindantes se necesita una autorización expresa que no la tiene, la terraza del Barbarossa se excede y es cotraria a derecho. Contra esta sentencia no cabe recurso.