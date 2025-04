«Esta Semana Santa emeritense será especial todo lo que antes era rutinario»

Antonio Gilgado Mérida Domingo, 30 de enero 2022, 08:58 Comenta Compartir

Agustín Delgado Donoso entró de hermano mayor en la cofradía Infantil en 2018. Con 29 años. Sigue siendo todavía el más joven en el cargo y no es casualidad que sea en la Infantil, que siempre ha dado mucho protagonismo a los jóvenes. Tienen su sede en la Concatedral de Santa María. Pero no es una cofradía de vecinos del centro. Atrae a hermanos de todos los barrios, incluso de fuera de Mérida. Agustín Delgado invita a celebrar juntos el 75 aniversario de su fundación.

–¿Cómo preparan esta fecha tan especial?

–Trabajaremos en tres bloques. El litúrgico, el cultural y otro más lúdico. Habrá conferencias, convivencias solidarias, charlas y un documental para registrar estos 75 años. Tendremos dos viacrucis con cada uno de los cristos y una procesión extraordinaria con la Virgen del Rosario. Queremos que cuando llegue otra efeméride singular para la cofradía, los que estén entonces, miren al 75 aniversario como un referente.

–¿Les acompaña mucha gente en las procesiones?

–Tenemos setecientos hermanos, pero cuando ponemos una procesión en la calle congregamos a mil personas entre nazarenos, portadores, penitentes, bandas, fieles y familiares. Nos acompaña mucha gente, tanto el Domingo de Ramos como el Lunes Santo. Una responsabilidad de la que estamos orgullosos.

–¿Cómo ha evolucionado la Infantil desde 1947?

–Es una de las más antiguas de Mérida. Participó en la fundación de la Junta de Cofradías. Creo que somos testigos un poco de la evolución de la Semana Santa en la ciudad. Antes, los pasos se sacaban con ruedas. Fuimos de los primeros en poner portadores. A los primeros se les pagaba. Y ahora tenemos a hermanos que por sus promesas quieren ser los pies de las imágenes.

«Somos un ejemplo de que los jóvenes no están despegados de la iglesia» JUVENTUD

–¿Y hacia dónde quiere dirigir a la hermandad?

–La Semana Sana la vemos hoy como una manifestación pública en la calle que antes no se daba con tanta facilidad. Como hermano mayor quiero continuar la senda ya iniciada de vivir la hermandad todo el año. Todos los meses hay alguna actividad. Creo que ahora se vive de forma real la fraternidad y ese debe ser nuestro camino.

–¿Y cómo se mantiene ese espíritu todo el año?

–Trabajamos muchísimo con los jóvenes y los niños. Tanto en la catequesis como en las escuelas cofrades. Si cuidamos eso, tendremos cantera. También involucramos al tejido asociativo de la ciudad porque la Semana Santa de Mérida debe ser un reflejo de la gente de la ciudad, no algo solo de las hermandades.

–Y frente a la pandemia.

–Nos hemos reinventado. Hemos hecho muchas campañas de ayuda. No nos hemos despegado de la gente y eso nos da impulso. Hay muchas ganas de vivir las procesiones. Va a ver una especie de reencuentro de todos con todo. Esta Semana Santa será especial todo lo que antes era rutinario. Cuando estabas dentro en una procesión había diferentes momentos. Ahora se vivirá todo como si fuera la primera vez. Se valorará mucho más porque lo echamos de menos.

–¿Es la Infantil un ejemplo de implicación de los jóvenes en la iglesia?

–Soy hermano desde los tres años. He sido nazareno, portador y ahora hermano mayor. Se demuestra que los jóvenes tienen mucho que decir. Y eso forma parte de la idiosincrasia de esta cofradía. La fundaron niños de trece o catorce años y siempre hemos tenido una junta de gobierno joven. Demostramos que la juventud no está despegada de la iglesia. Nuestra junta de gobierno no tiene más de treinta años de media. Y todos estamos muy implicados con nuestra fe.

–¿Cómo es la relación entre las hermandades de la ciudad?

–Muy buena. Se ve claramente en que unificamos criterios en todo lo que decidimos y hay una voluntad continua de coordinarse y de ayudarse unos a otros.

–¿Qué ha aportado la declaración de interés turístico a la Semana Santa?

–Ahora vienen muchos más turista que antes, pero nosotros tenemos que trabajar en que seamos de interés religioso. Hacemos una catequesis de fe en la calle. Trabajamos por un interés religioso. Eso es lo que nos preocupa y nos mueve.

«Ahora vienen más turistas, pero nosotros trabajamos por ser de interés religioso» INTERÉS TURÍSTICO

–¿Qué diría a alguien que no conoce las procesiones de Mérida?

–El elemento diferenciador de Mérida está muy claro. Los pasos pasan por monumentos coetáneos a Jesucristo. Se levantaron cuando vivió Jesús. Y eso se puede decir en pocos sitios. Hacemos penitencias sobre monumentos de su época.