Secretariado Gitano forma a jóvenes de San Lázaro para trabajar en el comercio

Tania Martín-Romo es formadora del taller de empleo en San Lázaro que ha organizado la Fundación Secretariado Gitano para menores de treinta años. Ha ... trabajado con jóvenes gitanos del barrio que buscan un puesto de trabajo en la ciudad.

Primero, explica, es conocerse a ellos mismos. Luego vieron cómo funcionan los entornos laborales de la ciudad y finalmente trataron los temas específicos en logística y venta. «El trabajo más importante es que ellos crean en su potencial. Que se olviden de todas las trabas sociales para centrarse en lo que pueden conseguir».

Los chicos inician ahora una búsqueda activa de empleo con un currículum actualizado bajo el brazo y tras ochenta horas de prácticas en grandes superficies. Tania cierra con balance positivo. «Han podido derribar barreras que les ponen desde la calle». Como tutora valora que con las dinámicas de grupo hayan mejorado su autoestima. Han discutido también sobre los prejuicios sociales que se ven en la selecciones de personal. «No es lo mismo buscar unas prácticas para personas étnicas que para personas no étnicas. Por desgracia sigue existiendo».

Por eso anima a seguir con este tipo de programas sociales de apoyo, para que las empresas de la ciudad den más oportunidades. El estigma colectivo no se supera fácilmente. Agradece Tania la colaboración de Leroy Merlin, Sprinter y Pepco. Han conocido los chicos en estos tres meses todas las etapas de la gestión comercial en estas empresas de la ciudad. Desde la recepción de las mercancías y el trabajo en los almacenes hasta los puntos de venta al público. La tutora es optimista porque este mismo programa en otras ciudades ha conseguido que muchos jóvenes consigan luego un empleo. Giselle Morales recogió ayer su diploma. A sus 29 años, nunca ha estado contratada. Siempre ha sido autónoma. Empezó en su salón de manicura y luego se cambió a una tienda propia de ropa. Ambos negocios, dijo, los cerró por la maternidad. Primero nacieron los trillizos. Fueron prematuros y necesitaron mucha atención. Cerró la manicura y se quedó en casa. Luego abrió una tienda de ropa. Pero volvió a ser madre. Esta vez de mellizas. Los trillizos tienen ahora ocho años y las mellizas dos. Giselle cree que ha llegado el momento de volver de nuevo a trabajar. Con cinco niños pequeños en casa todo es cuestión de organización, dice. Ayer terminó sus prácticas en Pepco. «He estado muy bien, me han enseñado mucho». Sabe que no es fácil conseguir un trabajo, pero ahora dejará su curriculum en los almacenes y grandes superficies de la ciudad.

Dieciocho años tiene Samuel Saavedra. Acabó el curso pasado el bachillerato en el Albarregas. No quiere ir a la universidad. En mente tiene prepararse para el ejército. Pero necesita también algo de independencia económica. Y el curso le puede abrir las puertas a una empresa mientras se prepara. Es muy crítico con los tópicos. «Si haces la cosas bien, los prejuicios sobre las etnias y las razas se quedan en nada». Sus prácticas fueron en Sprinter. Estuvo una semana en el almacén y luego pasó a reponer y vender en la tienda. Confiesa que no hay todavía muchos jóvenes gitanos del barrio que lleguen a segundo de bachillerato. «Pero ahora no hay excusas, hay medios para estudiar si uno quiere. En la época de nuestros padres o de nuestros abuelos quizás podíamos pedir más ayudas, pero ahora el que no estudia es porque no quiere».

Catalina Alarcón, la delegada municipal de Servicios Sociales, acompañó en la clausura del curso a los jóvenes de San Lázaro. Explicó que colaboran con la Fundación Secretariado Gitano porque el Ayuntamiento cede el centro social que se abrió con el Edusi en el barrio. Servicios Sociales, destaca la concejala, trabaja conjuntamente con todas las asociaciones con programas de orientación laboral para que ayuden a los desempleados de Mérida.