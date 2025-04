Secindi 2023: estos son los largometrajes que se proyectarán en Mérida

La Secindi, Semana de Cine Inclusivo y Diversidad, alcanza su sexta edición en Mérida. Tendrá lugar del 30 de septiembre al 7 de octubre en ... el centro cultural Santo Domingo de la Fundación CB. Habrá muestra de largometrajes y certamen internacional de cortos, además de otras actividades.

Cinco películas se proyectarán por las mañanas y están dirigidas a centros educativos y asociaciones mientras que siete se proyectarán por las tardes para el público en general.

Además, concursan en la Sección Oficial ocho cortometrajes, que se proyectarán el jueves 5 por la tarde, mientras otros siete compiten en la Especial y se exhibirán el mismo día por la mañana.

El programa también incluye diferentes talleres: de interpretación, de maquillaje, de fotografía y lengua de signos, entre otros. También la exposición 'Dí-capacidad y sensualidad' de JP Amores.

El 7 de octubre a las 20:00 horas tendrá lugar la gala de clausura, donde se entregarán los premios del Festival, que tiene un doble objetivo: por una parte, dar visibilidad a la discapacidad en el cine y por otro, acercar el cine a las personas con capacidades diferentes de forma que puedan disfrutar de las proyecciones sin barreras.

Estos son los títulos que integran la muestra de largometrajes de la Secindi:

Sábado, 30 de septiembre 18:30 horas Unzué, el último equipo de Juancar

Al finalizar, se celebrará un coloquio con Juan Carlos Unzué.

Año: 2023. Duración: 92 min. País: España. Género: Documental.

Dirección: Jesús Muñoz, Santi Padró, Xavi Torres. Reparto: Juan Carlos Unzué.

Sinopsis: Retrato del día a día de Juan Carlos Unzué durante dos años y medio, desde que en junio de 2020 el exportero y exentrenador del Barça hizo público su diagnóstico. Unzué se propuso dos cosas: por un lado, visibilizar la enfermedad, la ELA, y por otra montar un gran evento para recaudar la mayor cantidad de dinero para dedicarlo a la investigación.

Domingo, 1 de octubre 19:00 horas Blade Runner

Año: 1982. Duración: 117 min. País: Estados Unidos. Género: Ciencia ficción.

Dirección: Ridley Scott. Reparto: Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young, Daryl Hannah, Edward James Olmos, Joanna Cassidy, Brion James, Joe Turkel, M. Emmet Walsh, William Sanderson, James Hong, Morgan Paull, Hy Pyke.

Sinopsis: Noviembre de 2019. A principios del siglo XXI, la poderosa Tyrell Corporation creó, gracias a los avances de la ingeniería genética, un robot llamado Nexus 6, un ser virtualmente idéntico al hombre pero superior a él en fuerza y agilidad, al que se dio el nombre de Replicante. Estos robots trabajaban como esclavos en las colonias exteriores de la Tierra. Después de la sangrienta rebelión de un equipo de Nexus-6, los Replicantes fueron desterrados de la Tierra. Brigadas especiales de policía, los Blade Runners, tenían órdenes de matar a todos los que no hubieran acatado la condena.

Lunes, 2 de octubre 11:30 horas Hopper, el polloliebre

Año: 2022. Duración: 91 min. País: Bélgica. Género: Animación.

Dirección: Ben Stassen, Benjamin Mousquet.

Sinopsis: Cuenta la historia de Hopper, el hijo adoptivo del Rey Pedro, un famoso aventurero que nació mitad pollo y mitad liebre. Ansioso por ser aceptado a pesar de sus diferencias, Hopper se embarca en una emocionante aventura junto con su fiel sirviente Abe, una tortuga sarcástica, y Meg, una mofeta intrépida experta en artes marciales, en busca de la codiciada reliquia conocida como el Hámster de la Oscuridad. Los tres se enfrentan a todo un reto al tener que llegar antes que Lapin, un villano cuya reciente fuga de la cárcel amenaza la paz del reino.

Lunes, 2 de octubre 19:30 horas Santiago

Antes de la proyección, el cantante Víctor Manuel ofrece una actuación.

Documental Fundación CB - ONCE. Año: 2023. Duración: 20 min.País: España. Género: Documental.

Sinopsis: Un grupo de 40 personas, la mitad de ellas con discapacidad visual y la otra mitad son voluntarios, emprende el Camino de Santiago desde Arcade. Descubriremos las historias que guardan algunos de ellos y nos sorprenderemos de sus capacidades a pesar de las dificultades a las que se enfrentan en el Camino y en su vida.

Martes, 3 de octubre 11:30 horas Yuku y la flor del Himalaya

Año: 2022. Duración: 62 min. País: Bélgica. Género: Animación.

Dirección: Arnaud Demuynck, Rémi Durin.

Sinopsis: Yuku es un joven ratón que vive con su familia en el sótano de un castillo. Su abuela le transmite los valores familiares contándole cuentos populares de toda la vida. Herida en una pelea con un gato, la vieja ratona está postrada en la cama y les dice a sus hijos que tendrá que dejarlos para seguir al pequeño topo ciego en los túneles de la Tierra. En uno de los libros de cuentos de su abuela, Yuku aprende que la flor del Himalaya puede traerle la luz eterna, así que emprende un viaje con el objetivo de encontrar la flor.

Martes, 3 de octubre 19:00 horas 20.000 especies de abejas

Al finalizar, se celebrará un coloquio con la directora y la actriz principal.

Año: 2023. Duración: 129 min. País: España. Género: Drama.

Dirección: Estíbaliz Urresola. Reparto: Sofía Otero, Patricia López Arnaiz, Ane Gabaraín, Itziar Lazkano, Martxelo Rubio, Sara Cózar, Miguel Garcés, Unax Hayden, Andere Garabieta.

Sinopsis: Cocó, de ocho años, no encaja en las expectativas del resto y no entiende por qué. Todos a su alrededor insisten en llamarle Aitor pero no se reconoce en ese nombre ni en la mirada de los demás. Su madre Ane, sumida en una crisis profesional y sentimental, aprovechará las vacaciones para viajar con sus tres hijos a la casa materna, donde reside su madre Lita y su tía Lourdes, estrechamente ligada a la cría de abejas y la producción de miel. Este verano que cambiará sus vidas obligará a estas mujeres de tres generaciones muy distintas a enfrentarse a sus dudas y temores.

Miércoles, 4 de octubre 11:30 horas Zoe y Tempestad

Año: 2022. Duración: 110 min. País: Francia. Género: Drama.

Dirección: Christian Duguay. Reparto: Mélanie Laurent, Pio Marmaï, Kacey Mottet Klein, Carmen Kassovitz.

Sinopsis: Nacida y criada entre caballos, Zoe lleva una vida feliz impulsada por el sueño de convertirse algún día en jinete, al igual que su padre. El caballo preferido de Zoe pare un potro al que llaman Tempestad. Ella será la primera en ver en él al campeón que su familia ha estado esperando siempre. Sin embargo, un grave accidente amenazará con poner todo eso en peligro.

Miércoles, 4 de octubre 19:00 horas La singla

Al finalizar, se celebrará un coloquio con la directora.

Año: 2023. Duración: 95 min.. País: España. Género: Documental.

Dirección: Paloma Zapata.. Reparto: Antonia Singla, Helena Kaittani, Adelfa Calvo, María Alfonsa Rosso.

Sinopsis: La Singla se quedó sorda al nacer. Aprendió a bailar sin escuchar la música, y usana el baile para espantar el dolor. La joven bailaora, con apenas 17 años, revolucionó el mundo del flamenco, pero antes de cumplir los 30 desapareció de los escenarios.

Viernes, 6 de octubre 11:30 horas Gabrielle

Año: 2013. Duración: 99 min. País: Canadá. Género: Romance.

Dirección: Louise Archambault. Reparto: Gabrielle Marion-Rivard, Alezandre Landry, Mélissa Désormeaux-Poulin, Vincent-Guillaume, Benoit Gouin, Sébastien Ricard, Marie Gignac, Isabelle Vincent.

Sinopsis: El amor de Gabrielle y Martin se ve obstaculizado porque quienes los rodean los consideran distintos a los demás. Retrato de la lucha de una joven por conseguir su libertad sexual y su independencia.

