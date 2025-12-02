HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Procesión de Santa Eulalia del día 10. HOY

Santa Eulalia lucirá el vestido blanco con brocados en oro y decoración floral en tonos pastel en sus procesiones

Este año se recupera el piquete militar en su desfile del día 10 y la pitarra popular en la Puerta de la Villa; este sábado habrá pregón a cargo de Carmelo Arribas

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Martes, 2 de diciembre 2025, 15:07

Comenta

Presentación de los actos por la festividad de la patrona de Mérida. En las dos procesiones de Santa Eulalia, la del día 9 por la ... noche y la del 10 por la mañana, la Mártir portará el traje blanco con brocados en oro que es uno de los que complementa su ajuar. El adorno floral en esta ocasión será una composición en tonos pastel con rosas de diferentes tonos. Además para la procesión del día 10 vuelven los militares de Badajoz a desfilar y se recupera la pitarra popular en la Puerta de la Villa, ese día a las 14 horas. Como es habitual, habrá una gran colección de fuegos artificiales el 9, una vez entre la imagen de Santa Eulalia en la concatedral de Santa María. Será sobre las 23.15 horas, en el río Guadiana, entre el Puente Lusitania y el Romano.

