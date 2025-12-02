Santa Eulalia lucirá el vestido blanco con brocados en oro y decoración floral en tonos pastel en sus procesiones

Presentación de los actos por la festividad de la patrona de Mérida. En las dos procesiones de Santa Eulalia, la del día 9 por la ... noche y la del 10 por la mañana, la Mártir portará el traje blanco con brocados en oro que es uno de los que complementa su ajuar. El adorno floral en esta ocasión será una composición en tonos pastel con rosas de diferentes tonos. Además para la procesión del día 10 vuelven los militares de Badajoz a desfilar y se recupera la pitarra popular en la Puerta de la Villa, ese día a las 14 horas. Como es habitual, habrá una gran colección de fuegos artificiales el 9, una vez entre la imagen de Santa Eulalia en la concatedral de Santa María. Será sobre las 23.15 horas, en el río Guadiana, entre el Puente Lusitania y el Romano.

Son algunos de los aspectos relevantes explicados esta mañana por directivos de la Asociación Virgen y Mártir Santa Eulalia y la delegada de Semana Santa y Festejos, Ana Aragoneses.

El diputado mayor de gobierno de la asociación, Carlos López Galisteo, ha dado a conocer los actos centrales de la festividad de Santa Eulalia, el pregón y las dos procesiones. El pregón correrá a cargo de Carmelo Arribas. Se celebrará este sábado, día 6, a las 12 de la mañana, en la basílica de Santa Eulalia, y contará con la actuación musical del Coro Manuel Domínguez, de la propia Basílica, dirigido por Ángel de Miguel.

La procesión del día 9 saldrá de la iglesia eulaliense a las 20.30 horas y el recorrido será avenida Extremadura, Camilo José Cela, Cervantes, Puerta de la Villa, Berzocana, Juan Dávalos Altamirano, Los Maestros, Suárez Somonte, Plaza Santo Domingo, Graciano, Plaza del Rastro y Plaza de España para entrar en la Concatedral de Santa María en torno a las 23.15 aproximadamente. En esta procesión habrá una novedad con respecto al acompañamiento musical ya que correrá esta vez a cargo de la Banda Municipal de Villanueva de La Serena.

El día 10, la procesión solemne saldrá a las 11.15 horas desde la concatedral de Santa María con el recorrido habitual. Esto es, Plaza de España, Santa Eulalia, Puerta de la Villa, Rambla Mártir Santa Eulalia y Avenida de Extremadura, para entrar en la Basílica. Contará con la presencia de todas las asociaciones y hermandades de Mérida y algunas de la comarca y la música de la agrupación Nuestra Señora de la Paz y la Banda de Música de Mérida.

Al finalizar la procesión, en torno a la 13.15 horas, será la misa presidida por el Arzobispo de Mérida- Badajoz, Fray José Rodríguez. Al finalizar se celebrará la tradicional ofenda floral por parte de la Asociación Folclórica Nuestra Señora de la Antigua.

Ampliar Exposición infantil sobre la patrona de Mérida que se puede visitar en el centro Alcazaba. HOY

Este año se recupera el piquete militar para la procesión del día 10. El año pasado no pudo acompañar a la patrona emeritense para ayudar a los damnificados por la Dana en Valencia.

De otro lado, el vocal responsable de Formación de la Asociación de la Mártir, Antonio Isidoro, ha presentado la quinta edición de la exposición de dibujo escolar sobre Santa Eulalia. Puede visitarse en el centro cultural Alcazaba hasta el 15 de diciembre. «Es una muestra del trabajo que hemos realizado la vocalía del Año Jubilar y de Formación conjuntamente con el vocal Antonio Cristóbal García, durante 4 años en la que se han involucrado 31 colegios de Mérida y de la comarca«, ha agregado.

La delegada de Semana Santa y Festejos, Ana Aragoneses, ha dicho que se han pasado dos años «intensos de actividades conmemorativas con motivo del Año Jubilar Eulaliense y, ahora, volvemos un poco a la normalidad con la vista puesta en la celebración del próximo Año Jubilar que, si lo concede nuevamente la Santa Sede, se celebrará en 2028».