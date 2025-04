«Santa Eulalia nos enseña que no debemos arrugarnos por ser cristianos»

Se llenó la Basílica para escuchar al sacerdote Antonio Bellido. Volvió a la que fue su casa para destacar la proyección de la Mártir de ... Mérida más allá de la ciudad. También para explicar con detalle el significado del año tan relevante que se abre el domingo para los feligreses.

–¿Qué supone para usted volver a Santa Eulalia?

–El pregón es la primera puerta que se abre para iniciar el jubileo. Yo quiero despertar los ánimos y explicar en la medida de lo posible el significado profundo de todo lo que se nos avecina. Puede haber equivocaciones. La esencia es la conversión y el perdón. Y entender muy bien lo que significa ese perdón que se nos concede ahora.

–¿Qué supuso para usted Santa Eulalia cuando estuvo aquí?

–Mé pasé 29 años siendo su centinela y descubrí a mucha gente que se acercó a su fe. Ha trascendido los siglos y las fronteras porque conozco a devotos de Santa Eulalia en España, en Europa y en América. Si estamos ante una figura que trasciende su época y sus fronteras podemos decir que es un santa universal. Y eso lo entendí muy bien cuando estuve aquí. Ahora también se ve por la devoción que despierta.

–Y qué debe suponer el jubileo.

–Es una inspiración para un cambio personal y social. Santa Eulalia está hoy muy presente. La devoción ha ido a más. Solo hay que recordar la celebración del mes de octubre con los peregrinos de Totana. Vino casi un pueblo entero a Mérida. Y algunos hasta andando. Tenemos, por tanto, a una figura que sigue inspirando a la gente. Atrae a grupos de muchos sitios. Y eso también lo vamos a ver en el jubileo, van a venir muchos que ya la conocen, pero también otros que se van a encontrar con Santa Eulalia por primera vez. La verdadera devoción no es rezar constantemente, sino imitar los valores y las virtudes. Santa Eulalia ha trascendido por eso. El martirio es un testimonio supremo. En una sociedad cada vez más secularizada no tenemos que arrugarnos por ser cristianos, sino todo lo contrario, defenderlo y sentirnos orgullosos. No tenemos que imponer nada, pero sí podemos ofrecerlo todo. Esa es la enseñanza de Santa Eulalia, que no tenemos que arrugarnos por ser cristianos.

–Y a todo eso nos va ayudar el Año Jubilar.

–Deseo, confío y espero que este año sirva para hacer de Mérida una ciudad más acogedora, que ofrece todo a los peregrinos de Santa Eulalia y a entender mejor la figura de los mártires. A Mérida vienen grupos de muchos sitios constantemente. El Jubileo debe tener una dimensión personal para mejorar como personas, pero también social. De generar en el entorno más obras de caridad, de hermanamiento. El Año Jubilar debe entenderse de esa forma. Como algo personal, pero también social.