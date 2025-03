Casi medio siglo lleva Juan Casco en Mérida. Desde que se ordenó y salió del seminario. Ha pasado por varias parroquias como El Calvario o ... San Juan. Y seis años cumple ya en la Basílica de Santa Eulalia. Se le avecinan meses intensos por el Año Jubilar. Más allá de la promoción turística y popular, cree que puede ayudar a profundizar la fe, sobre todo entre los jóvenes.

–¿Cómo afronta usted la preparación del Año Jubilar?

–Nos vamos preparando con actos como el Trecenario, que va orientado también al Año Jubilar. Hacia el significado que tiene para nosotros. Tanto las misas como los actos del Trecenario lo vamos orientando y vamos hablando y diciendo cosas sobre qué significa para los fieles el año Jubilar.

–¿Esperan a muchos peregrinos a partir de ahora?

–Sí. Se esperan bastantes peregrinos. Porque ese es otro de los efectos que produce este Año Jubilar. Ahora, en este próximo mes de agosto van a pasar por la parroquia más de 500 jóvenes que vienen con los neocatecumenales. Llegarán a lo largo de varios días y podrán asistir a misa en la parroquia. Yo les recibiré y les impartiré una charla para poder informarles e introducirles más en el Año Jubilar. Estos jóvenes pasan por aquí, por Mérida, antes de llegar a Lisboa, donde asistirán a la visita del Papa Francisco. Pero como previamente se van enterando de las noticias sobre el Año Jubilar pues quieren hacer una estación en Santa Eulalia, celebrando una santa misa y participando en los actos que aquí haya.

–Cuando usted les habla a los jóvenes de Santa Eulalia, ¿qué es lo que quiere transmitirles?

–Pues el tomarse en serio la vida, hasta el punto de que si hay que dar la vida por unos ideales, pues se da. Santa Eulalia se tomó muy en serio su fe y la defendió. Ella no se echó para atrás a pesar de las dificultades y los problemas. Entonces, me gustaría que primero ellos descubran la fe, como la descubrió Santa Eulalia, y que ellos también tengan la fuerza necesaria para vivir la fe y dar testimonio de la fe hoy, en este mundo que nos ha tocado vivir, que es el nuestro y es el mejor.

–¿Corremos el riesgo de que el Año Jubilar se quede más como promoción turística que vivencia religiosa?

–Esa es una pregunta que yo me hago también. Pues sí. Muchas veces, eventos como este tan importante para los fieles, se queda en lo folclórico o en lo festivo y no vamos al grano. Reconozco que es algo muy interesante para la ciudad, para el turismo. Y está muy bien que la gente quiera venir a ver Mérida o a conocer más la figura y la historia de Santa Eulalia. Pero eso no es lo esencial del Año Santo. Lo esencial es otra cosa bien distinta. Lo esencial es que es un año de gracia del Señor, en el cual el Señor derrama su perdón sobre nosotros. Pero para que nos perdone, nosotros primero tenemos que reconocer que alguna cosa hacemos mal. Si todo estamos haciendo bien, a ver qué es lo que nos va a perdonar. Aparte de reconocer lo que nosotros hacemos mal es tener ese afán de superación y decirle al Señor que nos perdone y que nos ayude a sembrar el bien. El Señor nos perdona a través de la confesión bien hecha, pero también nos perdona a través del Año Santo. Y perdona de una manera especial porque se nos da la indulgencia plenaria, que es cuando nos perdona la mancha, el pecado y además el cerco de esa mancha. Después de ganar la indulgencia plenaria queda uno como un niño recién salido del Bautismo.

–¿Y qué se necesita para obtener esta indulgencia plenaria?

–Pues que se venga a la Basílica, acceda por la puerta santa, que reciba el perdón del Señor a través del sacramento de la confesión, que reciba también la comunión y que rece por la Iglesia y también por el Papa. Eso es lo más importante. Conseguir el perdón de nuestras manchas y de su cerco.

–¿Le sorprende que todavía la gente venga preguntando por Santa Eulalia?

–Santa Eulalia engancha. Yo llevo 49 años en Mérida de sacerdote, desde que salí del seminario, y siempre he venido a Santa Eulalia el día de la patrona. Pero desde que estoy aquí de párroco en la Basílica, desde 2016, voy profundizando en el conocimiento de Santa Eulalia y es cuando me doy cuenta de que su figura va enganchando. Porque me encuentro con gente, por ejemplo, un matrimonio de Madrid que el otro día estaba rezando y me saludaron con mucho cariño. Me dijeron que el verano pasado habían estado por aquí por casualidad y alguien les habló de Santa Eulalia. Se encomendaron a la Mártir y les rezaron para que intercediera porque estaban buscando tener un hijo. Y ahora en esta visita la mujer ya estaba embarazada de tres meses, por lo que vinieron de Madrid solo para darle las gracias a Santa Eulalia. Uno oye muchas cosas de esas y ve que sigue actuando. Y luego se pasa uno por el Hornito y siempre hay gente orando o haciéndole ofrendas. Su figura lo que nos enseña es una fe profunda y auténtica y que una persona, aunque sea muy joven, puede hacer cosas realmente extraordinarias.

–¿Qué huella le gustaría que el Año Jubilar dejara en la parroquia, en Mérida, en los fieles…?

–Lo que más me gustaría sin duda es que mucha gente se encontrara con el Señor a través de Santa Eulalia. Eso es lo más importante para mí. Que haya muchas experiencias de fe. Que la gente que viniera, en sus ratos de oración, tuviera esa gracia de encontrarse con el Señor y que pueda redescubrir algo tan grande como es la fe, que en muchas ocasiones por unas circunstancias o por otras, la tenemos más bien en descanso. El que esto sea un acicate para que la gente encuentre la fe, que muchos sienten pero que la tienen un poco dormida, es realmente lo que me gustaría.

–¿Ha conocido muchos milagros?

–Milagros milagros, lo que se dice milagros, yo no. Pero el milagro más grande es hacer lo pequeño bien hecho pero con visión sobrenatural. Eso es algo que a mí me han enseñado. Decía Santa Teresa que hasta entre los platos estaba Dios. Entonces encontrar a Dios al fregar un plato eso es algo maravilloso. Porque tú estás haciendo un trabajo insignificante aparentemente, pero eso lo ofreces al Señor y es un medio de oración. Los milagros más grandes están en hacer lo que uno debe de hacer lo mejor que pueda pidiéndole al Señor su gracia por poder hacerlo.