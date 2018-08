Sanidad dice que la climatización del hospital de Mérida funciona bien

El intenso calor registrado en la ciudad durante los últimos días ha provocado la queja de algún usuario del Hospital de Mérida sobre las altas temperaturas que se han alcanzado en alguna de las plantas del centro sanitario.

Desde la gerencia del Área de Salud de Mérida informan a HOY sobre este tema y aclaran que durante estos días de intenso calor, los equipos de aire acondicionado del hospital «han estado trabajando con normalidad y pese al refuerzo de equipos ha habido alguna queja puntual de algún familiar. Estas se han producido, básicamente, en la segunda planta, que es donde más ocupación de pacientes hay durante estos días».

Explican desde Sanidad que están funcionando los 7 compresores necesarios que deben garantizar la adecuada climatización, con temperaturas habituales de verano, (habitaciones entre 25-27 grados).

Hacer uso adecuado

«Desde el miércoles pasado se han llegado a superar los 45-46 grados durante varias horas al día. Si no se tiene el adecuado uso de las habitaciones, pueden aparecer problemas de climatización.

Explica a demás que en condiciones adecuadas el agua se debe enfriar hasta los 8 grados y se han producido picos de 16 grados, temperatura que no es suficiente para garantizar la climatización de todo el centro. «Pero esta situación no se soluciona con más equipos, sino con un uso más adecuado de la climatización. Se corta en horarios de tarde o de fines de semana aquellos lugares sin actividad (zonas administrativas, de consultas...) y se refuerzan las plantas o las zonas críticas (quirófanos, UCI, neonatos...)»

El Área de Salud insiste en la necesidad de que no se abran las ventanas en las horas de más calor, así como evitar las masivas visitas. También que se garantice que no se produzcan más de dos por paciente. Igualmente pide disculpas por las molestias que se estén ocasionando por esta ola de calor. «Este año, no es por déficit de equipos o de insuficiencia técnica en la gestión de la climatización, como ocurrió el año pasado».