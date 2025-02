San Albín pierde su local social después de veinte años

José Antonio Moreno está ahora como vicepresidente en funciones de la Asociación de Vecinos de San Albín, junto a la plaza de toros. Lleva ... en el movimiento vecinal del barrio desde el 87. En el año 2000 le cedió el Ayuntamiento un local junto al antiguo colegio para adultos. En estos veinte años, cuenta, han organizado convivencias, fiestas infantiles, reuniones de los colegios o cedian también para que las comunidades de los bloques celebraran allí sus juntas.

Ahora han perdido el local. De un día para otro, denuncia, cuando fue a abrir se encontró con el cambio de la cerradura en el edificio. Nadie le avisó y nadie le ha explicado por qué ya no pueden hacer uso del local. Ha escrito varios correos a la concejalía de Participación Ciudadana y nadie le ha respondido, explica. El cambio de cerradura fue el 19 de diciembre, tres días después de la fiesta de Navidad del barrio. «El Ayuntamiento nos ha dado la patada y nos ha echado. No hay otra explicación. Han tenido tiempo desde entonces de explicar por qué no nos dejan entrar y nadie nos dice nada».